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Сборная Португалии обыграла команду Польши в матче Лиги наций

вчера, 23:49
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Польши уступила команде Португалии в 3-м туре Лиги наций (1:3).

Бернарду Силва вывел гостей вперед на 26-й минуте, Криштиану Роналду удвоил преимущество команды на 37-й. Пётр Зелиньски на 78-й отыграл один из мячей, а на 88-й случился автогол Яна Беднарека.

Португалия лидирует в группе 1 Лиги А (9 очков), Польша идет на 3-м месте (3 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
амурец
амурец ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 17:25
Ну потому что не было у него липовых пенальтей в отличии от пиар продукта ФИФА
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 16:21
Про ЧМ расскажи как он в плей-офф тащит свою сборную.
И как он проиграл 8 финалов подряд с Аль-Наср тоже расскажи. С одной из лучших команд лиги.
А пешеход с самой худшей выиграл титул сходу.
Это явный показатель крутости и полезности!
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 16:18
Пирс Морган сказал, что купленный ЧМ? Как же хейтеры Месси не могут переварить тот факт, что он всё - таки выиграл кубок мира. Два кубка Америки, которые с 92-го не могли выиграть и ЧМ с 86-го.
И в Бразилии им помогли выйти в финал? Конечно. Всё подарили ему, но никто не может подарить Роналду титул с Аль-Наср, поэтому проиграл 8 финалов подряд.
А в ЛЧ много позволяли, дарили, там что-то смог.

Пеле выиграл 3 ЧМ, но по гол+пас первый Месси.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:13
У Роналду каждый второй гол сомнительный, а ныряет будь здоров, как с Ганой. А голы из офсайдов в ЛЧ в ворота Баварии кто засчитал, если не судьи?

И почему Роналду не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ?
Per4ick
Per4ick ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 14:27
Пеле по КПД самый полезный игрок в истории ЧМ это просто факт, это с учетом того что он сыграл на один ЧМ меньше чем Месси и не бил пенальти. еще один ЧМ 62 пропустил почти полностью из за травмы и все равно у него больше ЧМ так или иначе. если бы Месси реально был бы полезен он бы на каждом ЧМ тащил, но все помнят его 0 голов на ЧМ 2010 и купленный ЗМ. или как его вытащили за уши на нашем ЧМ 2018 из группы. про последней уже все всё сказали. у чела было 0 голов в плей офф до катарского недороазумения а потом ему просто решили сделать подарок на пенсию но полезнее Пеле он никогда не был на ЧМ
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:11, ред.
Результатом не удивлён, так как сб.Португалии - одна из сильнейших по технической оснащённости в мире. Роналду - молодЕц. Иногда в официальных матчах прорывает человека. Жаль только, что по большим праздникам, но здесь необходимо сделать скидку на его возраст. Я сделал и поэтому хвалю.
Теперь для него главная задача - не мешать играть партнёрам. Надеюсь на его благоразумие.
Кьянти
Кьянти ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 13:10
Ну да, ну да, один провальный и один прорывной ЧМ за почти 20летнию карьеру, это же самый обьективный показатель)))) если взять все плэй офф, то Рон явно поярче будет.
альсато
альсато
сегодня в 13:07
в наше время говорили так: "Сборная Португалии-это европейские бразильцы"))))
lukarelli
lukarelli
сегодня в 12:28
А могли б заплакать и отказаться играть против Португалов
Capral
Capral ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 11:05
И очень хорошо, что у вас ничего не творится.
А про что или про кого я написал, знают те, кто постоянно оскорбляют Рона...)))
амурец
амурец ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 10:44
Ну у другого нет липовых пенальтей на ЧМ и поддержки судей, и он не пиар продукт ФИФА
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 10:39
    __AgamagA__
    __AgamagA__ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:10
    Польша топ сборная? 😀
    __AgamagA__
    __AgamagA__ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Ну да, один самый полезный игрок в истории ЧМ и с кубком мира, а другой без единого гола в плей-офф.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:55
    Португалия определённо сильнее !
    матос
    матос
    сегодня в 09:27
    Португалию с победой. Не люблю пшеков пусть и далее влетают всем подряд ....
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 08:52
    Криш красава
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 08:34
    Победный гол на выезде топ сборной, в 40к лет, респект
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 07:25
    Португалия уверенно идёт на 1 месте в своей группе - пока соперники не могут навязать борьбы...
    ballak144
    ballak144 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 07:15
    Причем Сибирь и Крым? У нас ничего не творится. Вы про что?
    vtnzdur4746n
    vtnzdur4746n
    сегодня в 06:30
    Роналду по прежнему очень силён.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 06:21
    Ожидаемый результат... но думал что Поляки сыграют лучше.
    uy96df6t5thy
    uy96df6t5thy
    сегодня в 05:27
    Португалия сейчас выше классом, чем поляки
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 03:51, ред.
    Леао и Кришка прекрасно впереди взаимодействуют. Рафа перестал тупить и стал видеть партнёра ; насколько его хватит покажет время, но эффект от этого ощутимый.
    Бруну, когда не льёт слёзы и не му...ит, тоже весьма полезен - скидка на Силву была отменной.
    Мендеш в обороне у португалов просто шикарен - чистильщик в защите и тащер в нападении. Однозначно один из самых сильных левых дефов (хавов) в современном футболе.

    Полякам минус за матч. Хреново играли. Рад их поражению, ибо терпеть пшеков не могу.
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:52
    Польша Португалии вообще не конкурент
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:07
    О как, думал Роналду уже сидит в песках и все, а он смотрю еще и за сборную забивает, в то время как гномяра в сборной без липовых пенальти не о чем, ну месяфантики конечно скажут подумаешь забил Польше какой то, ну да а Месси был бесполезен аж с самой Венесуэлой
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Да да, именно так и только так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А кое-кто, уже списал Великого португала... НЕДОЖДУТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он был, есть и будет, даже, если в Сибири упадет очередной митеорит, а в Крыму заштормит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    ...не сомкнёт!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:10
      shur
      shur
      сегодня в 00:06
      ...мне не все португалы нравятся,но есть и приятные исключения,это
      игрок МС Бернарду Сильва,рэспект..! Ну и главному снайперу всех времён и народов Рону в частности...!!!
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