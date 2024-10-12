Сборная Португалии обыграла команду Польши в матче Лиги наций

Сборная Польши уступила команде Португалии в 3-м туре Лиги наций (1:3).
Бернарду Силва вывел гостей вперед на 26-й минуте, Криштиану Роналду удвоил преимущество команды на 37-й. Пётр Зелиньски на 78-й отыграл один из мячей, а на 88-й случился автогол Яна Беднарека.
Португалия лидирует в группе 1 Лиги А (9 очков), Польша идет на 3-м месте (3 балла).
И как он проиграл 8 финалов подряд с Аль-Наср тоже расскажи. С одной из лучших команд лиги.
А пешеход с самой худшей выиграл титул сходу.
Это явный показатель крутости и полезности!
И как он проиграл 8 финалов подряд с Аль-Наср тоже расскажи. С одной из лучших команд лиги.
А пешеход с самой худшей выиграл титул сходу.
Это явный показатель крутости и полезности!
И в Бразилии им помогли выйти в финал? Конечно. Всё подарили ему, но никто не может подарить Роналду титул с Аль-Наср, поэтому проиграл 8 финалов подряд.
А в ЛЧ много позволяли, дарили, там что-то смог.
Пеле выиграл 3 ЧМ, но по гол+пас первый Месси.
И в Бразилии им помогли выйти в финал? Конечно. Всё подарили ему, но никто не может подарить Роналду титул с Аль-Наср, поэтому проиграл 8 финалов подряд.
А в ЛЧ много позволяли, дарили, там что-то смог.
Пеле выиграл 3 ЧМ, но по гол+пас первый Месси.
И почему Роналду не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ?
И почему Роналду не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ?
Теперь для него главная задача - не мешать играть партнёрам. Надеюсь на его благоразумие.
Теперь для него главная задача - не мешать играть партнёрам. Надеюсь на его благоразумие.
А про что или про кого я написал, знают те, кто постоянно оскорбляют Рона...)))
А про что или про кого я написал, знают те, кто постоянно оскорбляют Рона...)))
Бруну, когда не льёт слёзы и не му...ит, тоже весьма полезен - скидка на Силву была отменной.
Мендеш в обороне у португалов просто шикарен - чистильщик в защите и тащер в нападении. Однозначно один из самых сильных левых дефов (хавов) в современном футболе.
Полякам минус за матч. Хреново играли. Рад их поражению, ибо терпеть пшеков не могу.
Бруну, когда не льёт слёзы и не му...ит, тоже весьма полезен - скидка на Силву была отменной.
Мендеш в обороне у португалов просто шикарен - чистильщик в защите и тащер в нападении. Однозначно один из самых сильных левых дефов (хавов) в современном футболе.
Полякам минус за матч. Хреново играли. Рад их поражению, ибо терпеть пшеков не могу.
А пистоняра, сегодня, точно глаз не сомкнёт.
А пистоняра, сегодня, точно глаз не сомкнёт.
игрок МС Бернарду Сильва,рэспект..! Ну и главному снайперу всех времён и народов Рону в частности...!!!
игрок МС Бернарду Сильва,рэспект..! Ну и главному снайперу всех времён и народов Рону в частности...!!!