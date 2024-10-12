Сборная Португалии обыграла команду Польши в матче Лиги наций

1728766150

вчера, 23:49

Сборная Польши уступила команде Португалии в 3-м туре Лиги наций (1:3).

Бернарду Силва вывел гостей вперед на 26-й минуте, Криштиану Роналду удвоил преимущество команды на 37-й. Пётр Зелиньски на 78-й отыграл один из мячей, а на 88-й случился автогол Яна Беднарека.

Португалия лидирует в группе 1 Лиги А (9 очков), Польша идет на 3-м месте (3 балла).