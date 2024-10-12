«Зенит» крупно обыграл сербскую «Войводину» в контрольном матче

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вчера, 21:01

«Зенит» переиграл «Войводину» в контрольном поединке (4:1).

Александр Соболев вывел хозяев поля вперед на 10-й минуте. Джордже Црномаркович на 25-й сравнял счет. На 39-й Соболев оформил дубль. Густаво Мантуан отличился на 45+1-й, а на 48-й отметился Лусиано Гонду.

В текущем чемпионате Сербии «Войводина» идет на 8-м месте.