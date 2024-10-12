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«Зенит» крупно обыграл сербскую «Войводину» в контрольном матче

вчера, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)ВойводинаМатч завершен

«Зенит» переиграл «Войводину» в контрольном поединке (4:1).

Александр Соболев вывел хозяев поля вперед на 10-й минуте. Джордже Црномаркович на 25-й сравнял счет. На 39-й Соболев оформил дубль. Густаво Мантуан отличился на 45+1-й, а на 48-й отметился Лусиано Гонду.

В текущем чемпионате Сербии «Войводина» идет на 8-м месте.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:58
Зенит хорошо играл ровно до 50 ти десятой минуты.....дальше только играли в квадрат))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Andy Drew (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:17, ред.
    8jr6buxn8xpk
    8jr6buxn8xpk
    сегодня в 02:49
    Неплохо размялись в паузу
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Сыграли обычный товарняк , результат которого ни на что не влияет и завтра забудется. Но вшивый не может не упомянуть о бане , это закон жанра.
    h8x3mwm2kgj2
    h8x3mwm2kgj2
    вчера в 23:39
    Зенит с красивой победой!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:01
    Про матч узнал только тогда когда щелкал каналы на работе и увидел как на срач тв разбирают этот матч. Не канал конечно а убожество ((
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:57
    Зенитовцев с победой! Сыграли красиво, особенно пас пяткой от Соболева, очень эффектно. Неплохая тренировочная игра.
    nikolah
    nikolah ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Голы обычные, ничего примечательного.
    Голевые неплохие, особенно первая пяткой.
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 21:44
    Неужели, кто-то удивился счёту? Не верю...
    ssspartak
    ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Я сам не смотрел. Отвечу лаконичнее: раз в год и палка стреляет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:37
      rc4xsz5ug4bb
      rc4xsz5ug4bb ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 21:36
      Это Зенит тащит легенду спартака.
      dgxkmbh3ga4a
      dgxkmbh3ga4a
      вчера в 21:35
      Зенит с крупной победой!
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 21:31
      Надо же...
      И Соболев забивать стал.
      nikolah
      nikolah ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:20
      Вара не было, а так да, ситуация похожа была на оффсайд
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 21:19, ред.
      Зенит молодцы !!!!
      Порадовали зрителей и сами хорошо побегали....
      Соболев 2 гола 2-е голевые...осваивается...как он сам сказал в послематчевом интервью...
      Голевая передача Мантуану - красотища....остановил одной пяткой...пас отдал другой пяткой...прям образилился за полтора месяца....главное с его же слов...перенести теперь всё это на официальные матчи...
      Вроде товарнячок...а приятно...
      В отсутствии туров и игр сборной - самое то....
      nikolah
      nikolah ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 21:19
      Дельфин молодец, осталось чтобы он свою чакру оставил на РПЛ
      cska1948
      cska1948
      вчера в 21:17
      После того как засчитали первый гол Соболева забитый из офсайда я потерял интерес к этой игре.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 21:09
      Легенда Спартака... ой Зенита Соболев тащит питерцев.
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