«Зенит» крупно обыграл сербскую «Войводину» в контрольном матче

«Зенит» переиграл «Войводину» в контрольном поединке (4:1).
Александр Соболев вывел хозяев поля вперед на 10-й минуте. Джордже Црномаркович на 25-й сравнял счет. На 39-й Соболев оформил дубль. Густаво Мантуан отличился на 45+1-й, а на 48-й отметился Лусиано Гонду.
В текущем чемпионате Сербии «Войводина» идет на 8-м месте.
Порадовали зрителей и сами хорошо побегали....
Соболев 2 гола 2-е голевые...осваивается...как он сам сказал в послематчевом интервью...
Голевая передача Мантуану - красотища....остановил одной пяткой...пас отдал другой пяткой...прям образилился за полтора месяца....главное с его же слов...перенести теперь всё это на официальные матчи...
Вроде товарнячок...а приятно...
В отсутствии туров и игр сборной - самое то....
Порадовали зрителей и сами хорошо побегали....
Соболев 2 гола 2-е голевые...осваивается...как он сам сказал в послематчевом интервью...
Голевая передача Мантуану - красотища....остановил одной пяткой...пас отдал другой пяткой...прям образилился за полтора месяца....главное с его же слов...перенести теперь всё это на официальные матчи...
Вроде товарнячок...а приятно...
В отсутствии туров и игр сборной - самое то....