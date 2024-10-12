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Гол Субименди помог Испании переиграть Данию в матче Лиги наций

вчера, 23:46
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Испании переиграла команду Дании в 3-м туре Лиги наций (1:0).

Гол забил Мартин Субименди на 79-й минуте.

Испания лидирует в группе 4 Лиги А (7 очков), Дания находится на 2-м месте (6 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт teamtalk.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:17
Приветище, Дружище!!!
Я признаться не помню эту историю, насчет Югославии. Вероятно ты прав. Сейчас я уже не скажу- были югославы сильней остальных или нет, но всецело тебе доверяю. Дания, да, в группе не особо блистала, но по ходу турнира улучшала игру и выстрелила в финале. Техничная, грамотная команда была...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:13
Здравия желаю Виктор!...Это Вы имеете ввиду, когда Данию допустили к финалу евро вместо Югославии?....согласен..датчане в том розыгрыше сделали фурор...но по сей день уверен..Югославы (по нолям прошедшии отбор) на тот момент были НАГОЛОВУ сильней ВСЕХ в европе!...п.с....а какие были имена в сборной...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:48
Закономерная победа 🤷‍♂️
матос
матос
сегодня в 09:32
Субименди забил гол , цена на баска растет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:48
И снова .до 90 минут Я Аль играет... Тренер намеренно держит его на поле)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:04
Один гол это слишком мало для Испании
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:00
Бывает и такое...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
...да ,казалось бы где Великая Германия и где Страна с какой то русалочкой? Где экономика,и спорт(футбол),и ,не побоюсь сказать,пиво всё на порядок выше,бедный Берти...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:40
Да, Санёк- абсолютно точно сказал!!!!!!! У той команды, была особая игра, непохожая, ни на чью другую, а футбол- был вдохновенный и романтичный!!!!!!!

После поражения сб.ФРГ, одна из немецких газет вышла с заголовком: "Бедный, бедный Берти. Теперь, вся Европа смеётся не только над тобой, но и над нами"...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
...та сборная Дании ,как звездочка, ярко вспыхнувшая над европейским,футбольным небом и я по праву,до сих пор считаю
её победу заслуженной,в тот момент не случайной,с красивыми именами исполнителей! Не идет ни в какое сравнение,опять таки,по моему умозаключению с победами той же Греции, Португалии (на Евро)...!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:20
Испания устала..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:11
Эххх... Даже Тб не пробили
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Последний раз, техничную и умную Данию видел в далёком 1992г. После этого, типично скандинавская манера игры- прямолинейная, предсказуемая и силовая. Вот и сегодня- ничего не изменилось. В атаке, у датчан, что называется- "ни ума, ни фантазии", но в обороне, до поры до времени, действовали надежно...

Что касается испанцев, то ничего сверхестественного в их игре не увидел. Никакой тренерской гениальности, всё исключительно за счет индивидуальной испанской техники, а когда, в редких случаях испанцы переходили на навесы- это легко выносилось из штрафной, датскими высокорослыми защитниками.

Гол- полностью на совести вратаря, даже несмотря на небольшой рикошет. Конечно гол назревал, учитывая огромное территориальное и игровое преимущество Испании. Но даже, при всём этом, гости могли сыграть удачней. Испанцы, как обычно чередовали средний и короткий пас, но надо признать, что такая игра, больше путала самих испанцев, нежели гостей...

Под конец игры, на фоне подуставших датчан розыгрался Ямаль, которого, признаться не очень было видно в 1-м тайме. Конечно, для большего креатива не хватало испанцам их "попуаса" на левом фланге, с его манерой обострять. В общем и целом- счет конечно по игре, но повторюсь- ничего гениального, сегодня, в игре Испании не увидел.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:52
Минимальная победа - 3 очка и 1 место в группе...
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