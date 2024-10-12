Гол Субименди помог Испании переиграть Данию в матче Лиги наций

Сборная Испании переиграла команду Дании в 3-м туре Лиги наций (1:0).
Гол забил Мартин Субименди на 79-й минуте.
Испания лидирует в группе 4 Лиги А (7 очков), Дания находится на 2-м месте (6 баллов).
Сборная Испании переиграла команду Дании в 3-м туре Лиги наций (1:0).
Гол забил Мартин Субименди на 79-й минуте.
Испания лидирует в группе 4 Лиги А (7 очков), Дания находится на 2-м месте (6 баллов).
Что касается испанцев, то ничего сверхестественного в их игре не увидел. Никакой тренерской гениальности, всё исключительно за счет индивидуальной испанской техники, а когда, в редких случаях испанцы переходили на навесы- это легко выносилось из штрафной, датскими высокорослыми защитниками.
Гол- полностью на совести вратаря, даже несмотря на небольшой рикошет. Конечно гол назревал, учитывая огромное территориальное и игровое преимущество Испании. Но даже, при всём этом, гости могли сыграть удачней. Испанцы, как обычно чередовали средний и короткий пас, но надо признать, что такая игра, больше путала самих испанцев, нежели гостей...
Под конец игры, на фоне подуставших датчан розыгрался Ямаль, которого, признаться не очень было видно в 1-м тайме. Конечно, для большего креатива не хватало испанцам их "попуаса" на левом фланге, с его манерой обострять. В общем и целом- счет конечно по игре, но повторюсь- ничего гениального, сегодня, в игре Испании не увидел.
Что касается испанцев, то ничего сверхестественного в их игре не увидел. Никакой тренерской гениальности, всё исключительно за счет индивидуальной испанской техники, а когда, в редких случаях испанцы переходили на навесы- это легко выносилось из штрафной, датскими высокорослыми защитниками.
Гол- полностью на совести вратаря, даже несмотря на небольшой рикошет. Конечно гол назревал, учитывая огромное территориальное и игровое преимущество Испании. Но даже, при всём этом, гости могли сыграть удачней. Испанцы, как обычно чередовали средний и короткий пас, но надо признать, что такая игра, больше путала самих испанцев, нежели гостей...
Под конец игры, на фоне подуставших датчан розыгрался Ямаль, которого, признаться не очень было видно в 1-м тайме. Конечно, для большего креатива не хватало испанцам их "попуаса" на левом фланге, с его манерой обострять. В общем и целом- счет конечно по игре, но повторюсь- ничего гениального, сегодня, в игре Испании не увидел.
её победу заслуженной,в тот момент не случайной,с красивыми именами исполнителей! Не идет ни в какое сравнение,опять таки,по моему умозаключению с победами той же Греции, Португалии (на Евро)...!!!
её победу заслуженной,в тот момент не случайной,с красивыми именами исполнителей! Не идет ни в какое сравнение,опять таки,по моему умозаключению с победами той же Греции, Португалии (на Евро)...!!!