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«Черноморец» крупно обыграл «Уфу» и вышел на 2-е место в Первой лиге

вчера, 14:22
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Уфа» потерпела поражение от «Черноморца» в матче 14-го тура Первой лиги (0:3).

На 23-й минуте новороссийская команда открыла счёт усилиями Романа Акбашева. На 26-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Владислав Адаев. На 42-й Даниил Гурченко удвоил преимущество гостей. Акбашев на 70-й забил свой второй гол в игре.

«Уфа» занимает 17-е место (11 очков). «Черноморец» поднялся на 2-ю строчку, набрав 23 балла.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Я бы хотел видеть этот клуб в РПЛ. И климатические условия в городе подходящие...
Capral
Capral
вчера в 15:40
В Уфу надо Богданыча вернуть, он сразу команду подымет!!!
А он- всё равно туда вернётся...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:26
Ай да Новороссийск! С Победой!
Glosser
Glosser
вчера в 15:13
Уфа в полном упадке, никому клуб не нужен.
борька
борька
вчера в 15:12
Клуб дублер Галицкого, шагнуть выше ребчто смогут, но им это не надо, будут топ игроков готовить для продажи ,молодежт на кубани способной очень много
amute2k34j5k
amute2k34j5k
вчера в 15:10
Черноморец с победой, удачи в первой лиге!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:34
Помнится когда-то болельщики башкирского клуба скандировалили:"Вперёд Уфа! Через годик, через два выйдем в Кубок УЕФА! ", а нынче с такими результатами сохранить бы прописку в Первой лиге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:29
Вот это поворот.. Ещё совсем недавно Черноморец сменил главного тренера, опасаясь вылета во второй дивизион, а теперь он уже претендует на выход в РПЛ. Выходит с тренером клуб не ошибся. Интересно, а РПЛ нужна Черноморцу?
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