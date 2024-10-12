«Черноморец» крупно обыграл «Уфу» и вышел на 2-е место в Первой лиге

«Уфа» потерпела поражение от «Черноморца» в матче 14-го тура Первой лиги (0:3).
На 23-й минуте новороссийская команда открыла счёт усилиями Романа Акбашева. На 26-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Владислав Адаев. На 42-й Даниил Гурченко удвоил преимущество гостей. Акбашев на 70-й забил свой второй гол в игре.
«Уфа» занимает 17-е место (11 очков). «Черноморец» поднялся на 2-ю строчку, набрав 23 балла.
А он- всё равно туда вернётся...
А он- всё равно туда вернётся...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!