«Черноморец» крупно обыграл «Уфу» и вышел на 2-е место в Первой лиге

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вчера, 14:22

«Уфа» потерпела поражение от «Черноморца» в матче 14-го тура Первой лиги (0:3).

На 23-й минуте новороссийская команда открыла счёт усилиями Романа Акбашева. На 26-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Владислав Адаев. На 42-й Даниил Гурченко удвоил преимущество гостей. Акбашев на 70-й забил свой второй гол в игре.

«Уфа» занимает 17-е место (11 очков). «Черноморец» поднялся на 2-ю строчку, набрав 23 балла.