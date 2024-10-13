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Холанд может следующим летом перебраться в Ла Лигу

вчера, 12:59

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом 2025 года может сменить клуб.

По информации источника, приоритетом норвежца является переезд в Испанию. Он отказался от предложения ПСЖ. За футболистом также следят «Реал» и «Барселона».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:50
Вряд ли он уйдет из АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:57
органично смотрелась бы связка Винисиус - Холанд - Беллингем.
здесь каждый со своей позиции( вингер, нап , десятка)
но раз в Реал пришел Мбаппе, пусть сами разбираются
нездоровым перегрузом левого франга)) и личными интересами каждого,
кто больше достоин Золотого мяча
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:54
и Барса потянет, если Холанд будет в статусе свободного агента.
но сперва придется расстаться с Левандовски.
если честно. не хочу норвежца в каталонский клуб.
играя за МанСити с таким составом и с такими распасовщиками,этот Холанд
не забил ни одного гола Реалу, и сомневаюсь, что он заБарсу сможет лучше играть...конечно, как медийная мега звезда, привлечет новых денег и новых спонсоров, а это часть весьма приятна для боссов любого клуба, а уж Лапорты тем более...с другой стороны, многим любителям футболва посмотреть на это было бы интересно - Барселона Ямаль, Холанд, Гави против Реала Мбаппе Вини Джуда...и классико смотрится с бешеной интригой
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:16
В Атлетико бы его!) У матрасов были крутые нападающие, Агуэро, Торрес, Фалькао, Форлан…и тут бац, Холлан!))
А вообще, не думаю, что уйдет из МС.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:40, ред.
Вчера читал статейку, про развите Саудовской Футбольной Лиги, о игроках, которые находятся на "карандаше" у саудитов и т.д
Так вот, Аль-Хиляль вроде как готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола, готов выкупить у Мадридского Реала бразильца Винисиуса, в контракте которого прописана сумма отступных в 1 млрд €, да, сумма трансфера не будет такой, но саудиты готовы предложить что то в районе 300-400 млн клубу и огромные деньги самому игроку!
Если предположить, что Реал отпустит Вини за 400 млн, то они вполне спокойно могут позволить себе подписать норвежца и использовать его в роли центрфорварда, тогда как Мбаппе сдвинется на более привычную для себя позицию на левом фланге....
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:31
Ну Барселона сразу мимо, куда она со своими финансами, она тем более до сих пор ещё не выплатила зарплату полностью Месси. Только Реал, только туда, но и там уже всё забито, Сливочные трещат уже от большого количества звёзд.
112910415
112910415
вчера в 13:28
и тоже интересный поворот
f7sfh9g8eybg
f7sfh9g8eybg
вчера в 13:25
Пока это только предположения, и мы не можем знать наверняка, как будут развиваться события.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:25
В Испании Холланда может потянуть только Реал. Почему бы Эрлингу не попробовать себя реализовать в Королевском клубе? В Мадриде норвежцу вполне по силам, для начала, установить рекорд по голам за сезон. Только бы Мбаппе не включил свои амбиции.
n6eqma53vre6
n6eqma53vre6
вчера в 13:00
Лучше бы оставался в Англии, там интереснее
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