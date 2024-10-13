Холанд может следующим летом перебраться в Ла Лигу

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом 2025 года может сменить клуб.
По информации источника, приоритетом норвежца является переезд в Испанию. Он отказался от предложения ПСЖ. За футболистом также следят «Реал» и «Барселона».
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом 2025 года может сменить клуб.
По информации источника, приоритетом норвежца является переезд в Испанию. Он отказался от предложения ПСЖ. За футболистом также следят «Реал» и «Барселона».
Так вот, Аль-Хиляль вроде как готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола, готов выкупить у Мадридского Реала бразильца Винисиуса, в контракте которого прописана сумма отступных в 1 млрд €, да, сумма трансфера не будет такой, но саудиты готовы предложить что то в районе 300-400 млн клубу и огромные деньги самому игроку!
Если предположить, что Реал отпустит Вини за 400 млн, то они вполне спокойно могут позволить себе подписать норвежца и использовать его в роли центрфорварда, тогда как Мбаппе сдвинется на более привычную для себя позицию на левом фланге....
Так вот, Аль-Хиляль вроде как готов совершить самый дорогой трансфер в истории футбола, готов выкупить у Мадридского Реала бразильца Винисиуса, в контракте которого прописана сумма отступных в 1 млрд €, да, сумма трансфера не будет такой, но саудиты готовы предложить что то в районе 300-400 млн клубу и огромные деньги самому игроку!
Если предположить, что Реал отпустит Вини за 400 млн, то они вполне спокойно могут позволить себе подписать норвежца и использовать его в роли центрфорварда, тогда как Мбаппе сдвинется на более привычную для себя позицию на левом фланге....