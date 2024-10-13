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Тренер Словении Кек: «Успехи у Черчесова со сборной Казахстана ещё будут»

вчера, 20:51

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек после выездной победы над Казахстаном (1:0) в 4-м туре Лиги наций высказался о своем визави, российском специалисте Станиславе Черчесове.

Я знаком со Станиславом Черчесовым благодаря матчам против России. Думаю, Казахстан с ним еще добьется успехов. Различия при прошлом тренере и нынешнем я анализировать не стану, но могу отметить прошлые игры на искусственном поле. Играть в Астане нам было значительно сложнее.

Казахстан под руководством Черчесова проиграл 3-й подряд матч в Лиге наций и занимает последнее место в группе с 1 набранным очком.

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112910415
112910415
сегодня в 07:04
похоже, его успехи будут с какой-нибудь другой командой ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:59
Не думаю, что в Казахстане давольны результатами работы Черчесова и доверие к нему небезгранично.
Гость
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