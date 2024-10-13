Тренер Словении Кек: «Успехи у Черчесова со сборной Казахстана ещё будут»

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вчера, 20:51

Главный тренер сборной Словении после выездной победы над Казахстаном (1:0) в 4-м туре Лиги наций высказался о своем визави, российском специалисте .

Я знаком со Станиславом Черчесовым благодаря матчам против России. Думаю, Казахстан с ним еще добьется успехов. Различия при прошлом тренере и нынешнем я анализировать не стану, но могу отметить прошлые игры на искусственном поле. Играть в Астане нам было значительно сложнее.

Казахстан под руководством Черчесова проиграл 3-й подряд матч в Лиге наций и занимает последнее место в группе с 1 набранным очком.