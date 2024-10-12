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Вьештица: «Петербург — родной для меня город»

вчера, 21:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)ВойводинаМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» и помощник главного тренера «Войводины» Милан Вьештица после контрольного матча команд (4:1 в пользу петербуржцев) высказался об отношении к Санкт-Петербургу.

Я 1000 раз говорил, что Петербург — родной для меня город. Когда прилетаю, в аэропорту сразу улыбка появляется. Я чувствую здесь себя как дома. Жаль, что всё так быстро: ночью прилетели и ночью улетаем. Но всё равно впечатления очень приятные.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 12:52
Наш человек! Всё-таки 4 сезона в Зените отыграл!
nikolah
nikolah ответ minai (раскрыть)
сегодня в 11:15
А как же Гастропаб Манч на марсово поле
nikolah
nikolah ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:14
Климат подходит не всем)
sir_Alex
sir_Alex ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:49
И мы таких знаем на этом ресурсе))) Морозз
minai
minai
сегодня в 01:12, ред.
Я ваще за Тульский Арсенал, но у меня ближайшие родственники в Санкт-Петербурге, и ещё у меня есть Зенитовский шарф.
И да, я регулярно бываю в Альпен Хауз, и там охрененное пиво.
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:47
Жить в Питере и болеть за Спартак это наверное обалденно вдвойне)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:09
Хоть я и болельщик "Спартака", но Питер – обалденно красивый город, в котором хочется жить.
6ab42u83bk69
6ab42u83bk69
вчера в 22:09
Для гостя это привычно лестно отозваться о Питере
Гость
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