Вьештица: «Петербург — родной для меня город»

Экс-игрок «Зенита» и помощник главного тренера «Войводины» после контрольного матча команд (4:1 в пользу петербуржцев) высказался об отношении к Санкт-Петербургу.

Я 1000 раз говорил, что Петербург — родной для меня город. Когда прилетаю, в аэропорту сразу улыбка появляется. Я чувствую здесь себя как дома. Жаль, что всё так быстро: ночью прилетели и ночью улетаем. Но всё равно впечатления очень приятные.