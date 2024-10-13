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Дешам прокомметировал посещение Мбаппе ночного клуба во время матча сборной

вчера, 19:20

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментируя поход нападающего Килиана Мбаппе в ночной клуб в Стокгольме, заявил, что не следит за футболистами, которые не находятся в расположении национальной команды.

Мбаппе пропустил октябрьский сбор национальной команды, игроку был предоставлен отдых для полного восстановления после травмы. В пятницу СМИ сообщили, что форвард был замечен в ночном клубе в Стокгольме во время матча «трехцветных» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1).

Ночная прогулка Мбаппе? Я не слежу за новостями об игроках, которых здесь нет. Килиан занимается по плану, разработанному «Реалом», поэтому я не знаю, был он в клубе или нет. Я управляю теми, кто находится в сборной. Он прислал мне сообщение перед матчем с Израилем. При этом у Килиана могут быть выходные дни.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:36, ред.
Рядовая новость, не имеющая к футболу отношения, возведённая до размера слона.
В следующие свои выходные Килька пойдёт в кинотеатр...или ещё того " хуже" - в ресторан ( где спиртное можно заказать). Ну и ? Гнать его из сборной и Реала чтоль?!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:29
Что, что, но Мбапе на данный момент самый популярный игрок в Европе, футбол это бизнес, а Реалу, как самому популярному клубу, такие игроки нужны.
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