Дешам прокомметировал посещение Мбаппе ночного клуба во время матча сборной

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вчера, 19:20

Главный тренер сборной Франции , комментируя поход нападающего в ночной клуб в Стокгольме, заявил, что не следит за футболистами, которые не находятся в расположении национальной команды.

Мбаппе пропустил октябрьский сбор национальной команды, игроку был предоставлен отдых для полного восстановления после травмы. В пятницу СМИ сообщили, что форвард был замечен в ночном клубе в Стокгольме во время матча «трехцветных» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1).