Дешам прокомметировал посещение Мбаппе ночного клуба во время матча сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментируя поход нападающего Килиана Мбаппе в ночной клуб в Стокгольме, заявил, что не следит за футболистами, которые не находятся в расположении национальной команды.
Мбаппе пропустил октябрьский сбор национальной команды, игроку был предоставлен отдых для полного восстановления после травмы. В пятницу СМИ сообщили, что форвард был замечен в ночном клубе в Стокгольме во время матча «трехцветных» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1).
Ночная прогулка Мбаппе? Я не слежу за новостями об игроках, которых здесь нет. Килиан занимается по плану, разработанному «Реалом», поэтому я не знаю, был он в клубе или нет. Я управляю теми, кто находится в сборной. Он прислал мне сообщение перед матчем с Израилем. При этом у Килиана могут быть выходные дни.
В следующие свои выходные Килька пойдёт в кинотеатр...или ещё того " хуже" - в ресторан ( где спиртное можно заказать). Ну и ? Гнать его из сборной и Реала чтоль?!
В следующие свои выходные Килька пойдёт в кинотеатр...или ещё того " хуже" - в ресторан ( где спиртное можно заказать). Ну и ? Гнать его из сборной и Реала чтоль?!