Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Президент «Лацио» рассказал о проблемах итальянского футбола

вчера, 19:49

Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о трудностях, с которыми сталкивается итальянский футбол.

Нужны многофункциональные стадионы. К сожалению, на данный момент арены не являются таковыми. Они устарели. Ничего не сдвинулось с мертвой точки. Инвестиционные фонды вкладываются с финансовой целью: они вносят огромные суммы, но требуют отдачи, иначе они не инвестируют. Футбол популярен, поскольку привлекает очень большое количество людей.

У нас есть одинаковая система, которая охватывает все категории, и это неправильно. Не может быть одних и тех же правил для игрока Серии C, который зарабатывает 1500 евро, и игрока Серии A, который получает 4 миллиона евро. Все эти правила должны быть согласованы. Но если мы продолжаем критиковать футбол: «О, эти миллионеры...» – то «богатыми» оказываются только футболисты и агенты.

Президент должен тщательно считать каждую копейку, чтобы поддерживать клуб. Когда я пришел в «Лацио», доходы составляли 84 миллиона, а расходы – 86,5 миллиона. Долг составлял 550 миллионов. Может ли игрок, который зарабатывает 5 миллионов евро, быть наемным работником? У него даже есть защита от INPS (Национальный институт социального обеспечения Италии – прим. ред.).

Необходимо изменить 5–6 пунктов: к примеру, закон о достоинстве запрещает скрытую рекламу. Почему? Если вы размещаете на футболке логотип букмекерской конторы... Вам это делать нельзя. Но затем вы включаете телевизор и видите рекламу ставок на спорт. Все хотят смотреть матчи, но когда нужно решать проблемы, все меняется.

Нужно делать шаги вперед и в школах: футбол – это не только спорт, но и система правил. Пора вносить нормативные изменения. Правила придуманы в 1981-м, а сейчас 2024-й. Нужно менять регламент в соответствии с современными требованиями.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де ла Фуэнте: «Ямаля коснулся жезл Божий, он особенный»
Вчера, 19:37
Гасперини назвал своего претендента на «Золотой мяч»
Вчера, 18:17
Палмер назвал лучшего игрока мира на данный момент
Вчера, 17:37
Кэрролл объяснил, почему подписал контракт с «Бордо» из 4-й лиги
Вчера, 15:43
Президент Бразилии: «Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто здесь»
Вчера, 14:03
Бьелса — о словах Суареса: «Мой авторитет в какой-то степени затронут»
Вчера, 11:52
Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:47
Лотито дело говорит. Сейчас футболисты и их агенты действительно миллионеры. А всё потому, что сами клубы начали погоню за прибылью. От футбола нужны деньги, а не футбол. Стараются спихнуть игроков по дороже, да купить по дешвше.. Вот вам и результат. Отмените легионеров на пару сезонов и всё станет на свои места.
9ajuhkm3gnrc
9ajuhkm3gnrc
вчера в 20:04
Очередной кризис в Италии естественно коснулся и футбола
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 