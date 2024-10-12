Президент «Лацио» рассказал о проблемах итальянского футбола

Президент «Лацио» высказался о трудностях, с которыми сталкивается итальянский футбол.

Нужны многофункциональные стадионы. К сожалению, на данный момент арены не являются таковыми. Они устарели. Ничего не сдвинулось с мертвой точки. Инвестиционные фонды вкладываются с финансовой целью: они вносят огромные суммы, но требуют отдачи, иначе они не инвестируют. Футбол популярен, поскольку привлекает очень большое количество людей.

У нас есть одинаковая система, которая охватывает все категории, и это неправильно. Не может быть одних и тех же правил для игрока Серии C, который зарабатывает 1500 евро, и игрока Серии A, который получает 4 миллиона евро. Все эти правила должны быть согласованы. Но если мы продолжаем критиковать футбол: «О, эти миллионеры...» – то «богатыми» оказываются только футболисты и агенты.

Президент должен тщательно считать каждую копейку, чтобы поддерживать клуб. Когда я пришел в «Лацио», доходы составляли 84 миллиона, а расходы – 86,5 миллиона. Долг составлял 550 миллионов. Может ли игрок, который зарабатывает 5 миллионов евро, быть наемным работником? У него даже есть защита от INPS (Национальный институт социального обеспечения Италии – прим. ред.).

Необходимо изменить 5–6 пунктов: к примеру, закон о достоинстве запрещает скрытую рекламу. Почему? Если вы размещаете на футболке логотип букмекерской конторы... Вам это делать нельзя. Но затем вы включаете телевизор и видите рекламу ставок на спорт. Все хотят смотреть матчи, но когда нужно решать проблемы, все меняется.

Нужно делать шаги вперед и в школах: футбол – это не только спорт, но и система правил. Пора вносить нормативные изменения. Правила придуманы в 1981-м, а сейчас 2024-й. Нужно менять регламент в соответствии с современными требованиями.