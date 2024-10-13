Дешам отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о походе нападающего Килиана Мбаппе в ночной клуб во время матча Лиги наций с Израилем.
Форварда не вызвали на октябрьские игры национальной команды.
Если у игроков выходные, у них есть свобода делать то, что они хотят.
Парень взял выходные чтоб отдохнуть от работы (футбола)....тренер тоже не против...почему правильники вообще его снимают и навязывают своё "правильное" мнение как где и с кем ему отдыхать ???
Парень взял выходные чтоб отдохнуть от работы (футбола)....тренер тоже не против...почему правильники вообще его снимают и навязывают своё "правильное" мнение как где и с кем ему отдыхать ???
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!