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Дешам отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб

вчера, 13:53

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о походе нападающего Килиана Мбаппе в ночной клуб во время матча Лиги наций с Израилем.

Форварда не вызвали на октябрьские игры национальной команды.

Если у игроков выходные, у них есть свобода делать то, что они хотят.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:39
ура, амнистия вышла !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:37
Надоели эти "правильные" со своей правильностью....
Парень взял выходные чтоб отдохнуть от работы (футбола)....тренер тоже не против...почему правильники вообще его снимают и навязывают своё "правильное" мнение как где и с кем ему отдыхать ???
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Святое слово - отдых - каждый понимает по своему...)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:06
Мбаппе этим поступком продемонстрировал, что ему наплевать на команду. Дешаму стоит призадуматься. Мбаппе недостоин быть капитаном сборной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:02, ред.
Своим комментарием похода Мбаппе в ночной клуб Главный тренер дал понять, что следует остановить всякое обсуждение, содержащее упрёки в адрес футболиста, со стороны французских болельщиков и журналистов. Для Дешама главное профессиональный подход к своей физической форме спортсмена и с этим, как раз, у Килиана всё в порядке, а вопросы личной жизни и нравственности футболистов его не касаются.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вещий
Вещий
вчера в 13:54
И ведь не поспоришь.... криминала черепашка не совершил.
Гость
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