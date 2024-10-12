Де ла Фуэнте: «Ямаля коснулся жезл Божий, он особенный»

Главный тренер сборной Испании высказался об уровне игры нападающего национальной команды и «Барселоны» .

Ламин гораздо более зрелый человек, чем большинство подростков в 16-17 лет? Это общая черта футболистов подобного плана. Когда у игрока есть такой талант, я говорю, что его коснулся жезл Божий, что он особенный... Это исполнители, которые в свои 17 лет не имеют ничего общего со своими сверстниками. Они гораздо более зрелые, очень ответственные, они осознают и принимают любую ситуацию, поскольку они великолепны.

Но я также видел игроков, которые в итоге оказывались на обочине. Важно не ошибиться, пытаясь опередить события, – этим можно все испортить. Необходимо следить за тем, чтобы [молодые футболисты] очень хорошо играли в футбол, и за тысячей других деталей, которые играют важную роль.