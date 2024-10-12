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Де ла Фуэнте: «Ямаля коснулся жезл Божий, он особенный»

вчера, 19:37

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об уровне игры нападающего национальной команды и «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ламин гораздо более зрелый человек, чем большинство подростков в 16-17 лет? Это общая черта футболистов подобного плана. Когда у игрока есть такой талант, я говорю, что его коснулся жезл Божий, что он особенный... Это исполнители, которые в свои 17 лет не имеют ничего общего со своими сверстниками. Они гораздо более зрелые, очень ответственные, они осознают и принимают любую ситуацию, поскольку они великолепны.

Но я также видел игроков, которые в итоге оказывались на обочине. Важно не ошибиться, пытаясь опередить события, – этим можно все испортить. Необходимо следить за тем, чтобы [молодые футболисты] очень хорошо играли в футбол, и за тысячей других деталей, которые играют важную роль.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:19
Да ладно, не удивлюсь если через пару лет все забудут этого Ямаля как и звали как и выглядел. Так часто бывает в футболе - в неосознанном возрасте стал звездой и быстро скатился на задворки.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 05:44
А! Он теперь тоже Особенный?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:11
Всё в его руках и ногах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:38
насколько Ямаль особенный?
ну нам придется подождать и посмотреть))
а Ямалю так же продолжать и не получать серьезных травм.
удачи, Ламину!
shur
shur
вчера в 22:27, ред.
...у певцов подростков голоса ломаются, у молодых спортсменов
нагрузки,эмоциональные события,давление прессы, болельщиков...!
112910415
112910415
вчера в 20:59
хочется верить !
Futurista
Futurista ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 20:17
Он же не такой)...
"Он гораздо более зрелый, очень ответственный, он осознаёт и принимает любую ситуацию, поскольку он великолепен"))...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:00
Если Ямаль сегодня на матче с Данией получит желтую карточку он пропустит следующий матч против Сербии, это значит что он отдохнет и может подготовиться к сложным матчам с Баварией и Реалом. Если он получит карточку сегодня это будет гениально с его стороны.
Futurista
Futurista
вчера в 19:58
"Денежный жезл" его тоже уже коснулся)...поглядим что дальше будет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:52
Ямаль конечно хорош но рано так про него говорить
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:51
Месси благословил его. Желаю Ямалю не менее успешной карьеры!
drug01
drug01
вчера в 19:50
Надо не потерять футбол молодости! Удачи!
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