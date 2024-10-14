Адиев: «Не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть»

Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что на данный момент не занимается поиском работы.
Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность.
Магомед Адиев по работе не скучает, но предложения агентов периодически, не напрягаясь, слушает. Пока не уснёт..
Магомед Адиев по работе не скучает, но предложения агентов периодически, не напрягаясь, слушает. Пока не уснёт..