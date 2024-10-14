Адиев: «Не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть»

Экс-тренер сборной Казахстана сообщил, что на данный момент не занимается поиском работы.

Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность.