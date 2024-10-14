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Адиев: «Не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть»

вчера, 11:44

Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что на данный момент не занимается поиском работы.

Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность.

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Все комментарии
sqjqkaue5y32
sqjqkaue5y32
вчера в 13:32
Лучше сменить профессию, пока не поздно.
drup8mmvebm4
drup8mmvebm4
вчера в 13:28, ред.
Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству

Магомед Адиев по работе не скучает, но предложения агентов периодически, не напрягаясь, слушает. Пока не уснёт..
shlomo
shlomo
вчера в 13:09
Может встать на биржу труда.... и получать денежку как безработный...:)))
aiz27
aiz27
вчера в 12:30
Здравствуйте! Обнаружил вчера и сегодня повторилось: общая стоимость команды написана одна, а если посчитать сумму самому по каждому игроку она отличается на 0,1. Как это понимать?
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