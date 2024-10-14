Каррера: «Готов вернуться к работе»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании продолжить карьеру.
Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю.
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании продолжить карьеру.
Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю.
По мне...так отличный человек...судя по титулу и работник неплохой....
По мне...так отличный человек...судя по титулу и работник неплохой....
Возвращаясь к Каррере могу отметить, что при нем, Спартак напоминал, правда весьма отдаленно, характер- истинно спартаковский. Возможно, несколько авантюрный, хаотичный, но бесстрашный. В тот год, чемпионский для Спартака, я больше интересовался роДным Динамо в ФНЛ, но и не упускал возможность понаблюдать за спартачами.
На меня, Каррера произвел приятное впечатление, и как человек, в частности, в костюмчике, приятной наружности, и очень интеллигентный человек. Конечно был неприятен вылет Спартака из ЛЧ, от не самого сильного соперника, после чего и решилась судьба тренера, что на мой взгляд- было поспешным решением...
Возвращаясь к Каррере могу отметить, что при нем, Спартак напоминал, правда весьма отдаленно, характер- истинно спартаковский. Возможно, несколько авантюрный, хаотичный, но бесстрашный. В тот год, чемпионский для Спартака, я больше интересовался роДным Динамо в ФНЛ, но и не упускал возможность понаблюдать за спартачами.
На меня, Каррера произвел приятное впечатление, и как человек, в частности, в костюмчике, приятной наружности, и очень интеллигентный человек. Конечно был неприятен вылет Спартака из ЛЧ, от не самого сильного соперника, после чего и решилась судьба тренера, что на мой взгляд- было поспешным решением...