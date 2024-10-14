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Каррера: «Готов вернуться к работе»

вчера, 12:16

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании продолжить карьеру.

Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:39, ред.
Интересно было бы знать Массимо в каком десятке тренерского шорт-листа Спартака ...на ближайшие 3 сезона...

По мне...так отличный человек...судя по титулу и работник неплохой....
f3aeav92c99s
f3aeav92c99s
вчера в 13:31
В Европе как-то нигде не пригодился, и врядли пригодится.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:18
Никак)))
Capral
Capral
вчера в 13:18
Как мне кажется, после Романцева, только два тренера Спартака достойны Уважения- Каррера и Ваноли. Остальные проходимцы. К сожалению не дали возможность поработать Слишковичу. Ну посмотрим, как он проявит себя в Оренбурге, возможно, вернется в Спартак, после отставки Станковича, в которого, я почему то не очень верю...

Возвращаясь к Каррере могу отметить, что при нем, Спартак напоминал, правда весьма отдаленно, характер- истинно спартаковский. Возможно, несколько авантюрный, хаотичный, но бесстрашный. В тот год, чемпионский для Спартака, я больше интересовался роДным Динамо в ФНЛ, но и не упускал возможность понаблюдать за спартачами.

На меня, Каррера произвел приятное впечатление, и как человек, в частности, в костюмчике, приятной наружности, и очень интеллигентный человек. Конечно был неприятен вылет Спартака из ЛЧ, от не самого сильного соперника, после чего и решилась судьба тренера, что на мой взгляд- было поспешным решением...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:07
А если предложений не будет, то тогда как....
shur
shur
вчера в 12:32, ред.
...где то в далёкой и близкой Тарасовке тамошный повар приготовил фирминный борщ, а на второе,угадайте............Спагнетти!!!
Гость
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