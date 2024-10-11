Жирков рассказал, сколько денег он тратит в месяц

Пятикратный чемпион России рассказал, сколько он тратит денег в месяц.

Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Я думаю, в месяц больше миллиона.

В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали — я про них забыл. Зарплата просто шла и всё. За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил.