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Жирков рассказал, сколько денег он тратит в месяц

вчера, 12:38

Пятикратный чемпион России Юрий Жирков рассказал, сколько он тратит денег в месяц.

Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Я думаю, в месяц больше миллиона.

В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали — я про них забыл. Зарплата просто шла и всё. За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил.

Также Жирков назвал покупки, о которых жалеет.

Я всегда жалею, когда покупаю машины — через три года эта же машина выходит в рейсталинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще её купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею.

У меня четыре машины. Недавно новую машину купил и разбил сразу — попал в ДТП, её шесть месяцев делали.

Напомним, вчера Жирков принял участие в открытой тренировке сборной России.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 15:46
и это будущий тренер...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:04
Птица-говорун из мультика и то отличается умом и сообразительностью
Futurista
Futurista
вчера в 12:50
Жизнь дала трещину...хлеба нет...масло приходится намазывать прямо на колбасу...
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