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Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

вчера, 15:30

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновления. Первый возглавляет нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. 17-летний игрок подорожал на 30 миллионов евро. Теперь трансферная стоимость Ямаля составляет 150 миллионов евро. Список самых подешевевших игроков возглавил нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес. 24-летний игрок подешевел на 15 миллионов евро. Теперь трансферная стоимость Альвареса составляет 75 миллионов евро.

Стоит отметить, что половину обоих списков составляют футболисты «Барселоны».

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
В АПЛ. И забил кстати сборную сегодня.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:18
Де Йонг и фати продолжат падение в стоимости. Толком не играют, и постоянно травмы... Рынок чутко реагируют на проблемы
Nety
Nety
вчера в 19:12
Ямаль дороже Вальверде очень смешно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:41
А где Мудрик?
shur
shur
вчера в 16:41
...не поймите меня превратно, заголовок близкий к теме о работорговле, пусть это выглядит,как чёрный юмор....! Но всё
таки речь идёт о торговле людьми, как то не по себе не много...!
q96qvewtt58z
q96qvewtt58z
вчера в 16:08
А наш Арсенка грамотно и надолго зашкерился в лазарете, чем умело увильнул от мегашанса возглавить вместо Альвареса первый список
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:48
Значит травмированные игроки подешевеют?
z5cx4w55ze3w
z5cx4w55ze3w
вчера в 15:38
Появились новые лидеры-звезды
Гость
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