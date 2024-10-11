Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

1728649834

вчера, 15:30

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновления. Первый возглавляет нападающий «Барселоны» и сборной Испании . 17-летний игрок подорожал на 30 миллионов евро. Теперь трансферная стоимость Ямаля составляет 150 миллионов евро. Список самых подешевевших игроков возглавил нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины . 24-летний игрок подешевел на 15 миллионов евро. Теперь трансферная стоимость Альвареса составляет 75 миллионов евро.

Стоит отметить, что половину обоих списков составляют футболисты «Барселоны».