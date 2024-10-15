«Барселона» работает над продлением контрактов троих игроков

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вчера, 10:39

Первоочередной стратегической задачей «Барселоны» является продление контрактов полузащитников и , а также защитника . Соглашения всех трёх игроков заканчиваются в 2026 году. Клуб настроен оптимистично, особенно в отношении двух полузащитников.

С Педри у руководства «Барселоны» очень хорошее взаимопонимание, и игрок чувствует себя всё более признанным в команде, которой теперь руководит Ханс-Дитер Флик. Продление контракта с Гави считается ещё проще, потому, что у воспитанника «блауграны» есть большая мечта — добиться успеха с «сине-гранатовыми», преодолев тяжёлую травму. Отдельный случай — Рональд Араухо. Больше всего потому, что его агенты уже получили предложение о продлении контракта несколько месяцев назад и не ответили на него. «Барселона» сохраняет желание продлить с ним соглашение, поскольку также считает его игроком, который будет олицетворять клуб на протяжении многих лет. В последние месяцы стало заметно, что Араухо больше радует тот футбол, который ставит Флик. В беседах со спортивным директором каталонцев Деку и президентом Жоаном Лапортой уругваец говорил о том, что для него самым важным при принятии решения о том, оставаться или нет в «Барселоне», является спортивный проект, потому что он хочет выигрывать важные титулы.