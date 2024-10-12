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«Бавария» должна провести переговоры о продлении контракта с Нойером

вчера, 08:55

«Бавария» намерена провести конкретные переговоры о продлении контракта с вратарём Мануэлем Нойером.

По информации источника, они должны пройти в этом году. В то же время Александер Нюбель, срок арендного соглашения которого со «Штутгартом» рассчитан до 2026 года, по-прежнему рассматривается в качестве его преемника.

Также мюнхенский клуб следит за ситуацией Йонаса Урбига («Кёльн») и Барта Вербруггена («Брайтон»).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:22
Привет, Салех!!!
Всё очевидно и для всех, кроме руководства Баварии. Недавнее поражение мюнхенцев от А/В и ничья 3:3 в Бундесе- сильно пошатнули моё доверие к ГТ Баварии. Ну а насчет Нойера, тут скорей всего, кто-то за него очень просит... После стольких ляпов и принимая во внимание его возраст, продлевать с ним контракт- несолидно...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
Виктор привет! Ну ни прибавить, ни отнять!👍 Зашёл тут в комментарии, хотел написать что думаю, а ты всё написал уже…😂🤝
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:24
Задача Баварии: Красиво попрощаться с Нойером в конце сезона и купить нового вратаря.
Capral
Capral
вчера в 11:39
Не понимаю, зачем он нужен Баварии. Старый, часто ошибается даже в простых ситуациях, а сколько уже натворил, сколько накосячил- и в ЛЧ и на ЧЕ. Даже оттолкнуться от земли толком не может, порой, просто спит на поле. Была возможность в прошлом сезоне подписать Мамардашвили, рассматривали его кандидатуру, но потом решили не брать, а напрасно...

Удивляет позиция самого Нойера. Не может же он не видеть и не понимать своей далёкой от совершенства игры, но все равно, стремится остаться в клубе. Уже и критиковала его немецкая печать и уважаемые известные эксперты в стране, но, руководство упрямо верит в возрастного вратаря. Думаю, Нойер ещё не раз и не два огорчит руководство своими действиями...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
Хороший вратарь,еще пару лет может поиграть.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:38
С одной стороны, я рад, что Бавария хочет продлить контракт с Нойером, ведь он — не просто вратарь, а настоящая легенда клуба. С другой стороны, надо задуматься о будущем. Нюбель, несмотря на аренду в Штутгарте, демонстрирует отличные результаты и действительно может стать достойным преемником.
edq9tn8zt7b8
edq9tn8zt7b8
вчера в 09:29, ред.
Нойер стал подводить команду в последнее время
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:16
Многое зависит и от Нойера - вдруг сам захочет на покой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:14
Интересно зачем им Нойер
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