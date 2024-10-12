«Бавария» должна провести переговоры о продлении контракта с Нойером

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вчера, 08:55

«Бавария» намерена провести конкретные переговоры о продлении контракта с вратарём .

По информации источника, они должны пройти в этом году. В то же время , срок арендного соглашения которого со «Штутгартом» рассчитан до 2026 года, по-прежнему рассматривается в качестве его преемника.

Также мюнхенский клуб следит за ситуацией («Кёльн») и («Брайтон»).