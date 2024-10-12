«Бавария» должна провести переговоры о продлении контракта с Нойером

«Бавария» намерена провести конкретные переговоры о продлении контракта с вратарём Мануэлем Нойером.
По информации источника, они должны пройти в этом году. В то же время Александер Нюбель, срок арендного соглашения которого со «Штутгартом» рассчитан до 2026 года, по-прежнему рассматривается в качестве его преемника.
Также мюнхенский клуб следит за ситуацией Йонаса Урбига («Кёльн») и Барта Вербруггена («Брайтон»).
Удивляет позиция самого Нойера. Не может же он не видеть и не понимать своей далёкой от совершенства игры, но все равно, стремится остаться в клубе. Уже и критиковала его немецкая печать и уважаемые известные эксперты в стране, но, руководство упрямо верит в возрастного вратаря. Думаю, Нойер ещё не раз и не два огорчит руководство своими действиями...
Удивляет позиция самого Нойера. Не может же он не видеть и не понимать своей далёкой от совершенства игры, но все равно, стремится остаться в клубе. Уже и критиковала его немецкая печать и уважаемые известные эксперты в стране, но, руководство упрямо верит в возрастного вратаря. Думаю, Нойер ещё не раз и не два огорчит руководство своими действиями...