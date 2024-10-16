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Парфёнов признался, что до сих пор не понимает, почему не спасли «Тосно»

вчера, 12:38

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в интервью «Матч ТВ» признался, что до сих пор не понимает, по какой причине не удалось спасти клуб из Ленинградской области.

Парфенов тренировал «Тосно» с 2015 по 2018 год. Специалист вывел команду в РПЛ, а также привел ее к победе в Кубке России. После вылета из высшего дивизиона чемпионата России в 2018 году клуб был расформирован.

До сих пор не понимаю, почему ее не спасли. Я говорил с губернатором Ленинградской области. Он и сам приезжал, с командой общался, гарантировал, обещал. Спонсоры были на этих встречах. Мне сложно сказать, почему не удалось решить (проблему). Накопились долги. Насколько помню, был разговор, мол, руководство новое, оно готово взять команду под крыло, но якобы прошлые руководители должны закрыть долги. Но когда, видимо, окунулись в долги, все немножко ужаснулись, потому что одно дело, когда долги за один месяц, они более адекватно воспринимаются, но когда (не платят) на протяжении полугода...

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:44
Нет денег, нет клуба. Точно не первый и не последний. Сатурн Амкар, Анжи,...сколько их было...
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