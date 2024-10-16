Парфёнов признался, что до сих пор не понимает, почему не спасли «Тосно»

1729071521

вчера, 12:38

Бывший главный тренер «Тосно» в интервью «Матч ТВ» признался, что до сих пор не понимает, по какой причине не удалось спасти клуб из Ленинградской области.

Парфенов тренировал «Тосно» с 2015 по 2018 год. Специалист вывел команду в РПЛ , а также привел ее к победе в Кубке России. После вылета из высшего дивизиона чемпионата России в 2018 году клуб был расформирован.