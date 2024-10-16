Артур Гомес: «Для меня переход в „Динамо“ — возможность развиваться»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал о своём переходе в российский клуб.

Об интересе «Динамо» я узнал от своего агента. Знал, что есть серьёзный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.

Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять! Пока что я принял участие лишь в шести матчах. С каждым днём адаптируюсь всё больше и больше.

Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду. Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными.