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Артур Гомес: «Для меня переход в „Динамо“ — возможность развиваться»

вчера, 10:26

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал о своём переходе в российский клуб.

Об интересе «Динамо» я узнал от своего агента. Знал, что есть серьёзный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.

Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять! Пока что я принял участие лишь в шести матчах. С каждым днём адаптируюсь всё больше и больше.

Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду. Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными.

За «Динамо» Артур провёл шесть матчей и отметился забитым мячом.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:37
Договорились. Но я остаюсь при свих убеждениях.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:15
...всё успокаеваемся,жизнь продолжается! Яволь,минхердц!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:39
Согласен- всё поменялось, и ценности, и мораль... Ничего святого не осталось. Банкиры правят бал. Одного не понимаю: почему банкиры присвоели себе Священное Имя Динамо, Великие победы Клуба?! Всё, кончилось Динамо, есть только ВТБ, а значит- новая история, но уже не клуба, а банковского сообщества, к которому Клуб ДИНАМО- НИКОГДА отношения не имел!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48
...по чесноку,ох как трудно жить с этим, ну как будто всё это было не с
нами, а ведь так оно и есть! Другая страна, люди изменились (в корне),отношение с самому футболу изменилось и конечно ты понимаешь,что некоторые мои коменты,самоирония,подколы,наезды
будто Я ещё там, и сильно болею и Лев Иванович с ребятами живы,здоровы, тут Шарикова понесло....!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:52, ред.
В защиту игрока могу сказать, что переводчик неправильно донёс до нас смысл его слов.))) Иначе как, понимать, что переезд из футбольной Бразилии в Россию это хорошая возможность дальнейшего развития. Игрок, ещё год назад выступавший в одном из лучших клубов Португалии Спортинге переезжает в Москву не для роста в профессиональном плане, а скорее всего для улучшения своего материального положения, о чём он не скрывает, ссылаясь на предварительное общение с другим бразильцем Бителло:" Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.". А его желание учить английский, а не русский лишний раз доказывает. что сюда он приехал всё же зарабатывать, а не играть и тем более что-то выигрывать.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
Дружище, так в том то и весь драматизм ситуации, что нет больше в Динамо- этой благородной формы, нет её. Есть банкирская нечисть, которая стадион отжала и ничего, просто так никогда не делает. Я никогда им не верил, не верю и сейчас.

Великий некогда Клуб, побеждавший на разных соревнованиях и давший миру Величайших Футболистов- больше не ментовский, каким был раньше, а банкирский .

Санёк, ты можешь себе представить, если бы вдруг, Спартак перешел под юрисдикцию московского МВД, чтобы это было?! Так почему, я, должен мириться с банкирщиной?! Я не верю им, даже на полпроцента...
shur
shur
вчера в 10:43
...что бразилец может знать о Динамо,историю,традиции?! Он знает ровно то, что он очередной "участковый" из Южной Америки...!
Capral
Capral
вчера в 10:39, ред.
Ещё один лицемер!
У кого развиваться- у деревенщины?!
Где развиваться- в убогом российском футболе, лишенном выхода в Европу?!
Кто тебе текст писал, умник?!
Честно скажи- позарился на приличное бабло.
Хорошо хоть не сказал- что любит Динамо с детства! Видимо в шпаргалке забыли написать...
Гость
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