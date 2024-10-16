Артур Гомес: «Для меня переход в „Динамо“ — возможность развиваться»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал о своём переходе в российский клуб.
Об интересе «Динамо» я узнал от своего агента. Знал, что есть серьёзный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.
Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять! Пока что я принял участие лишь в шести матчах. С каждым днём адаптируюсь всё больше и больше.
Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду. Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными.
За «Динамо» Артур провёл шесть матчей и отметился забитым мячом.
нами, а ведь так оно и есть! Другая страна, люди изменились (в корне),отношение с самому футболу изменилось и конечно ты понимаешь,что некоторые мои коменты,самоирония,подколы,наезды
будто Я ещё там, и сильно болею и Лев Иванович с ребятами живы,здоровы, тут Шарикова понесло....!!!
нами, а ведь так оно и есть! Другая страна, люди изменились (в корне),отношение с самому футболу изменилось и конечно ты понимаешь,что некоторые мои коменты,самоирония,подколы,наезды
будто Я ещё там, и сильно болею и Лев Иванович с ребятами живы,здоровы, тут Шарикова понесло....!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Великий некогда Клуб, побеждавший на разных соревнованиях и давший миру Величайших Футболистов- больше не ментовский, каким был раньше, а банкирский .
Санёк, ты можешь себе представить, если бы вдруг, Спартак перешел под юрисдикцию московского МВД, чтобы это было?! Так почему, я, должен мириться с банкирщиной?! Я не верю им, даже на полпроцента...
Великий некогда Клуб, побеждавший на разных соревнованиях и давший миру Величайших Футболистов- больше не ментовский, каким был раньше, а банкирский .
Санёк, ты можешь себе представить, если бы вдруг, Спартак перешел под юрисдикцию московского МВД, чтобы это было?! Так почему, я, должен мириться с банкирщиной?! Я не верю им, даже на полпроцента...
У кого развиваться- у деревенщины?!
Где развиваться- в убогом российском футболе, лишенном выхода в Европу?!
Кто тебе текст писал, умник?!
Честно скажи- позарился на приличное бабло.
Хорошо хоть не сказал- что любит Динамо с детства! Видимо в шпаргалке забыли написать...
У кого развиваться- у деревенщины?!
Где развиваться- в убогом российском футболе, лишенном выхода в Европу?!
Кто тебе текст писал, умник?!
Честно скажи- позарился на приличное бабло.
Хорошо хоть не сказал- что любит Динамо с детства! Видимо в шпаргалке забыли написать...