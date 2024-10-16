Самедов рассказал о стажировке в «Спартаке»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал, как прошла его тренерская стажировка в стане «Спартака».
Я уже закончил стажировку, всё прошло отлично. Спасибо «Спартаку» и главному тренеру Деяну Станковичу, что пошли навстречу. Станкович произвёл отличное впечатление.
Напомним, Самедов является воспитанником «Спартака». За «красно-белых» он сыграл 113 матчей.
о Самедове,с уважением как к игроку, каких только должностей у нас не придумают,а это всё денюшки....!!! СтарПом,смирно!
о Самедове,с уважением как к игроку, каких только должностей у нас не придумают,а это всё денюшки....!!! СтарПом,смирно!