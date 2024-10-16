Самедов рассказал о стажировке в «Спартаке»

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вчера, 10:39

Старший селекционер «Факела» рассказал, как прошла его тренерская стажировка в стане «Спартака».

Я уже закончил стажировку, всё прошло отлично. Спасибо «Спартаку» и главному тренеру Деяну Станковичу, что пошли навстречу. Станкович произвёл отличное впечатление.

Напомним, Самедов является воспитанником «Спартака». За «красно-белых» он сыграл 113 матчей.