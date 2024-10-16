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Самедов рассказал о стажировке в «Спартаке»

вчера, 10:39

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал, как прошла его тренерская стажировка в стане «Спартака».

Я уже закончил стажировку, всё прошло отлично. Спасибо «Спартаку» и главному тренеру Деяну Станковичу, что пошли навстречу. Станкович произвёл отличное впечатление.

Напомним, Самедов является воспитанником «Спартака». За «красно-белых» он сыграл 113 матчей.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:41
Ну если шарлатан ввёл его в свой гипноз значит ждём пополнения шарлатанского круга псевдотренеров в РПЛ. Не позавидую командам в которых тренером будет человек который в футболе совсем и не разбирается.
shcp5k3qws4z
shcp5k3qws4z
вчера в 11:17
Был бы еще толк от таких стажировок.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:14
Сомневаюсь, что Самедов сможет стать хорошим тренером. Сомневаюсь...
shur
shur
вчера в 10:51
...."старший помощник младшего дворника" ,Я ни в коем случае не
о Самедове,с уважением как к игроку, каких только должностей у нас не придумают,а это всё денюшки....!!! СтарПом,смирно!
Гость
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