Чистяков: «Дзюба добавил уверенности „Акрону“»

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вчера, 10:48

Защитник «Зенита» заявил, что команду ждет серьезная проверка на прочность в ближайших выездных играх, где первым соперником будет «Акрон» вместе с бывшим нападающим «сине‑бело‑голубых» .

«Акрон» лично мне очень симпатичен с точки зрения игры, да и Артем Дзюба своим опытом и игрой впереди добавил им уверенности. Так что будет очень интересная игра. Как и в Воронеже, где всегда интересно играть. Тем любопытнее предстоит проверка на прочность.

18 октября петербургская команда сыграет на выезде с «Акроном» в чемпионате России, а 22‑го — в Воронеже с «Факелом» в Кубке России.