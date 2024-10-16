Амарал заблокировал трансфер Гуарирапы в «Спартак»

В конце летнего трансферного окна 2024 года московскому «Спартаку» предложили приобрести 21-летнего венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гаурирапу.
Со «Спартаком» представители футболиста договорились, но Амарал заблокировал переход.
12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025.
До перехода венесуэлец в текущем сезоне сыграл девять матчей в Первой лиге, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. За армейцев Гуарирапа провёл шесть официальных матчей во всех турнирах без результативных действий.
Значит Спартаку просто очень повезло. Интересно, зачем красно-белым понадобился нападающий с не самой лучшей статистикой? Или это был просто слух? Пусть играет за Сочи, там его место.
Значит Спартаку просто очень повезло. Интересно, зачем красно-белым понадобился нападающий с не самой лучшей статистикой? Или это был просто слух? Пусть играет за Сочи, там его место.
Благодарю администрацию и организаторов за такой приз. Даже не ожидал такого....
Благодарю администрацию и организаторов за такой приз. Даже не ожидал такого....