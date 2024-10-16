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Амарал заблокировал трансфер Гуарирапы в «Спартак»

вчера, 09:40

В конце летнего трансферного окна 2024 года московскому «Спартаку» предложили приобрести 21-летнего венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гаурирапу.

Со «Спартаком» представители футболиста договорились, но Амарал заблокировал переход.

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

До перехода венесуэлец в текущем сезоне сыграл девять матчей в Первой лиге, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. За армейцев Гуарирапа провёл шесть официальных матчей во всех турнирах без результативных действий.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:21
Ну что то в ЦСКА пока не очень блещет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:51, ред.
Так правильно, он и так неликвида всякого навёз в команду, уже и места нет под ещё таких же днарей. В очередь, многие хотят с наивного Лукойла денег поиметь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:23
Какие то игры закулисные ведут...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:03
Ну и ладно...
Значит Спартаку просто очень повезло. Интересно, зачем красно-белым понадобился нападающий с не самой лучшей статистикой? Или это был просто слух? Пусть играет за Сочи, там его место.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:57
Наверное это правильно пока статистика у него не очень хорошая
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:46
Всем Добра!

Благодарю администрацию и организаторов за такой приз. Даже не ожидал такого....
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 09:43
Ну и хорошо что заблокировал.
Вещий
Вещий
вчера в 09:43
Ну что теперь писать такую новость....уже все в истории.
Гость
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