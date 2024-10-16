Медведев призвал не критиковать РФС за несостоявшиеся матчи сборной

Председатель правления «Зенита» призвал не критиковать Российский футбольный союз ( РФС ) за несостоявшиеся товарищеские матчи сборной России в октябре.

На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС , который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть. Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но все равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет.