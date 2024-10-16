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Медведев призвал не критиковать РФС за несостоявшиеся матчи сборной

вчера, 12:34

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев призвал не критиковать Российский футбольный союз (РФС) за несостоявшиеся товарищеские матчи сборной России в октябре.

На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть. Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но все равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:30
всё к лучшему в этом лучшем из миров (
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:05
Надзора нет над нашим РФС. Никому они не подотчетны и не обязаны. У них есть утвержденный план и график, прописанные цели и задачи. Сборная собралась, но цели свои не выполнила. Да плевать что пакистанцы "сами с собой" не договорились.
Capral
Capral
вчера в 12:46
Типичное интервью биндюжника в одесском порту. Последнее предложение- вообще ШЕДЕВР!!! А если хочется просто встретиться с друзьями, так для этого не обязательно встречаться в несуществующей сборной. А чтобы не было критики о несостоявшихся матчей- не надо их анонсировать за год... И не надо врать про мировые сборные, которые не хотят играть с Россией- исключительно в силу их занятости, это неправда. Лучше, вообще, ничего не говорить, люди не дураки. А вот, себя, дураком, вполне можно выставить...
Гость
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