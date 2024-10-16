Погба признался, что думал о завершении карьеры после дисквалификации

Полузащитник «Ювентуса» сообщил о том, что мог завершить карьеру после февральского решения о дисквалификации на 4 года.

В октябре футболисту сократили срок дисквалификации до 18 месяцев, он сможет вернуться на поле в марте 2025-го.

Да, у меня было много мыслей в голове, даже о том, чтобы вообще прекратить играть.

Я подумал: «Что я буду делать?» Если это четыре года, ты начинаешь подсчитывать в уме. Четыре года без игр, тренировок — какой клуб захочет меня? Буду ли я в форме и всё такое, ты рисуешь в голове много картинок.

Но с другой стороны, я, очевидно, верил и был позитивен. Я знал, что не сделал ничего плохого намеренно, так что, к счастью, это произошло, и они уменьшили это.

Когда ты оглядываешься назад и видишь, как всё происходило в моей жизни, не только допинг, я думаю: да, определённо я прожил ещё 10 лет, получил больше опыта, стал, я бы сказал, более мудрым. И это заставило меня понять, что иногда нужно быть более осторожным в принятии решений.

Определённо, чему я научился, так это тому, что нужно всегда трижды проверять, потому что пока этого не произошло, всё в порядке. У многих игроков есть тренеры, физиотерапевты, шеф-повара, и такое может случиться. Поэтому совет, который я бы дал всем, — убедитесь, что у вас всё записано. В конце концов, очевидно, я взял на себя ответственность за то, что не перепроверил.