Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований

Португальская прокуратура требует отстранить «Бенфику» от спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет в случае вынесения обвинительного приговора по делу об электронных письмах, в котором лиссабонский клуб обвиняется в коррупции и налоговом мошенничестве.
По информации источника, в деле также содержится требование отстранить «Виторию» Сетубал.
От «Бенфики» также требуют выплатить государству сумму, близкую к 900 тысячам евро.
будем следить за португальской лигой ))
будем следить за португальской лигой ))