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Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований

вчера, 19:50

Португальская прокуратура требует отстранить «Бенфику» от спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет в случае вынесения обвинительного приговора по делу об электронных письмах, в котором лиссабонский клуб обвиняется в коррупции и налоговом мошенничестве.

По информации источника, в деле также содержится требование отстранить «Виторию» Сетубал.

От «Бенфики» также требуют выплатить государству сумму, близкую к 900 тысячам евро.

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Все комментарии
BENFICA
BENFICA
вчера в 21:09
Что вы без Бенфики будете делать олени!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:39
Вот уж действительно! Щас гемора из-за этих 900 кило не оберутся!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:33, ред.
Оплатят требуемую сумму и причитающийся в данном случае штраф и дело закроют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:02
продает игроков за сотни миллионов, а мошенник за 900 т.е.
будем следить за португальской лигой ))
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