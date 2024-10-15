Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований

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вчера, 19:50

Португальская прокуратура требует отстранить «Бенфику» от спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет в случае вынесения обвинительного приговора по делу об электронных письмах, в котором лиссабонский клуб обвиняется в коррупции и налоговом мошенничестве.

По информации источника, в деле также содержится требование отстранить «Виторию» Сетубал.

От «Бенфики» также требуют выплатить государству сумму, близкую к 900 тысячам евро.