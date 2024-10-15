Погба: «Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего»

Полузащитник «Ювентуса» высказался о сокращении срока своей дисквалификации за допинг. Ранее игрока отстранили от футбола на 4 года, но затем сократили этот срок до 18 месяцев, хавбек сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Я был очень доволен [решением CAS ]. Я ничего не сделал – за что мне давать четыре года? Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего. Разумеется, я контактировал [с Дидье Дешамом]. Он всегда был рядом и поддерживал меня, еще до этой ситуации. Я очень благодарен ему. Мне как будто дали еще один шанс, вернули то, что забрали. Это новая глава моей жизни. Март наступит скоро. И я жду с нетерпением.

Эвра предложил перейти в «Марсель»? Я посмеялся над этим – это в духе дяди Пата, он пошутил. У меня все еще действует контракт.

Есть ли возможность продолжить карьеру в Лиге 1? У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выбраться из сложившейся ситуации. Но никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому никогда не говори «никогда».

Хотел бы я сыграть на чемпионате мира? Моя задача – это, прежде всего, набрать форму, ибо я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть футболисты, которые успешны в своих клубах, они здорово выступают, и от меня зависит, смогу ли я вернуться.