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Погба: «Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего»

вчера, 08:57

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о сокращении срока своей дисквалификации за допинг. Ранее игрока отстранили от футбола на 4 года, но затем сократили этот срок до 18 месяцев, хавбек сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Я был очень доволен [решением CAS]. Я ничего не сделал – за что мне давать четыре года? Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего. Разумеется, я контактировал [с Дидье Дешамом]. Он всегда был рядом и поддерживал меня, еще до этой ситуации. Я очень благодарен ему. Мне как будто дали еще один шанс, вернули то, что забрали. Это новая глава моей жизни. Март наступит скоро. И я жду с нетерпением.

Эвра предложил перейти в «Марсель»? Я посмеялся над этим – это в духе дяди Пата, он пошутил. У меня все еще действует контракт.

Есть ли возможность продолжить карьеру в Лиге 1? У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выбраться из сложившейся ситуации. Но никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому никогда не говори «никогда».

Хотел бы я сыграть на чемпионате мира? Моя задача – это, прежде всего, набрать форму, ибо я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть футболисты, которые успешны в своих клубах, они здорово выступают, и от меня зависит, смогу ли я вернуться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:49
Запрещено законом!
la-respect0
la-respect0 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 10:50
В год будет менять по десять стрижек и выкладывать фото как девка в инсту , он прямо сказал , вряд-ли футбол для него на первом плане))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:28
Погба: «Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего»


Не надо, Поль. Лучше к футболу вернись.
kfuhhw88dcg5
kfuhhw88dcg5
вчера в 09:24
Похоже чёрный обормот снова решил раскумариться
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:17
Повезло ему, надо этим пользоваться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:14
«Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего» - Поль а может быть не надо возвращаться к тому , что На самом деле любишь больше всего?)
s792rcsdcsef
s792rcsdcsef
вчера в 09:12
Больше всего он любит лечиться и получать за это зарплату.
Гость
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