Черчесова оштрафовали из-за шутки о казахском языке

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вчера, 17:24

Президент Казахстанской федерации футбола ( КФФ ) Адлет Барменкулов рассказал о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной из-за шутки после вопроса, заданного журналистом на пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Словении на казахском языке.

Ранее в Министерстве туризма и спорта потребовали от федерации предоставить официальные объяснения в связи с произошедшим. В КФФ также отметили, что это была шутка, а Черчесов уважительно относится к казахскому языку.