Черчесова оштрафовали из-за шутки о казахском языке

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова из-за шутки после вопроса, заданного журналистом на пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Словении на казахском языке.
Ранее в Министерстве туризма и спорта потребовали от федерации предоставить официальные объяснения в связи с произошедшим. В КФФ также отметили, что это была шутка, а Черчесов уважительно относится к казахскому языку.
Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф.
Казахи, при всём уважении - бредовый штраф.
Казахи, при всём уважении - бредовый штраф.
Думается и никакого штрафа не было бы и не обращали бы внимание на диалог журналиста с Черчесовым...
Думается и никакого штрафа не было бы и не обращали бы внимание на диалог журналиста с Черчесовым...
Так и есть Черчесов оплатит штрааф в тенге. "Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП - месячный расчетный показатель - 738 400 тенге" и если я не ошибаюсь это чуть меньше ста пятидесяти тысяч рублей. После такого взыскания Станиславу Саламовичу точно будет не до шуток, но всё же некритично, ведь по условиям контракта размер его месячной зарплаты составляет около ста тысяч евро.
Болейте за своих, а не против чужих!
Так и есть Черчесов оплатит штрааф в тенге. "Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП - месячный расчетный показатель - 738 400 тенге" и если я не ошибаюсь это чуть меньше ста пятидесяти тысяч рублей. После такого взыскания Станиславу Саламовичу точно будет не до шуток, но всё же некритично, ведь по условиям контракта размер его месячной зарплаты составляет около ста тысяч евро.
Болейте за своих, а не против чужих!
Я без шуток не хожу
То горим мы с ней 0:8
То французов нахожу
Я без шуток не хожу
То горим мы с ней 0:8
То французов нахожу
А если бы Черчесов потребовал задать вопрос на русском языке его бы тоже оштрафовали?
Я в этом штрафе вижу только скрытые сигналы. Ему лучше уходить оттуда.
А если бы Черчесов потребовал задать вопрос на русском языке его бы тоже оштрафовали?
Я в этом штрафе вижу только скрытые сигналы. Ему лучше уходить оттуда.
А можете предоставить подтверждение, когда ещё штрафовали Черчесова за его шутки, очеень интересно.
А можете предоставить подтверждение, когда ещё штрафовали Черчесова за его шутки, очеень интересно.