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Черчесова оштрафовали из-за шутки о казахском языке

вчера, 17:24
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова из-за шутки после вопроса, заданного журналистом на пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Словении на казахском языке.

Ранее в Министерстве туризма и спорта потребовали от федерации предоставить официальные объяснения в связи с произошедшим. В КФФ также отметили, что это была шутка, а Черчесов уважительно относится к казахскому языку.

Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:51
В наше время, не знать хоть один басурманский язык-это стыдно!..но вот изучать-это позорно!...если Вы спросите меня, что я выбираю..Стыд или Позор?..однозначно-изучать НЕ БУДУ!...поэтому стыд)))))
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet ответ Андрей Козерог (раскрыть)
сегодня в 12:24
Ему журналист в Казахстане задал вопрос на казахском языке. А в ответ ему усач: "Ты по-французский щас говоришь?! Париж..., Уи, уи..., салам иа...". Он казахскую речь никогда не слышал, что с французским языком путает?! По его мнению казахский язык х*** какая-то?! Любой иностранный специалист в подобном случае воспользовался бы услугами переводчика. Вот если б Хиддинк тогда ответил в подобном роде, как бы вы, русские, отреагировали?!
Андрей Козерог
Андрей Козерог
сегодня в 00:07, ред.
Представьте, Хиддинк, 2007 год, прессконференция. Ему по-русски журналист задаёт вопрос, он отшучивается, мол, не понимаю. Штраф за это?
Казахи, при всём уважении - бредовый штраф.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:13
Отличный анализ, имеющий право на существование. Разозлилась ФФ на варяга из России и наказала его за неудачи таким способом. Тренировать, мол, не умеешь, а вякаешь, да ещё в шутливой форме.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:25, ред.
Смею предположить его оштрафавали не за "язык", это конечно тоже способствовало, стал поводом, но штраф был за результаты, плохие игры. Представьте себе, наняли тренера на сумму 1.2 млн евро в год, а игра никакая, а он всем на уши говорит о прогрессе и бла-бла...Публичные люди, чиновники в министерстве и т.п. не могут открыто сказать, что совсем неудачно выбрали тренера, что облажались с выбором, но в душе понимают, что назначение Черчесова была большая ошибка. И тут он пошутил и дальше терпение чуть не лопается. Если бы команда показывала симпатичную, хорошую игру с голами, даже если бы проигрывала команда, с терпением отнеслись бы к тренеру...
Думается и никакого штрафа не было бы и не обращали бы внимание на диалог журналиста с Черчесовым...
Брулин
Брулин
вчера в 21:10
Следовательно другое государство, как спросили так и отвечай. В Казахстане русский не считается государственным языком
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:38
Пошутил Стас дороговато однако! Ну ничего))
5bzuhjnhj65j
5bzuhjnhj65j
вчера в 20:04
Стас итак двух слов связать не может, а тут и шуток его не поняли
112910415
112910415
вчера в 19:50
не учёл специфики ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:40
"Шутки шутить - зарплате вредить"
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:27
За, что штраф?? Ну, не знает человек французскую мову.
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Доброго Здоровья Варвар!
Так и есть Черчесов оплатит штрааф в тенге. "Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП - месячный расчетный показатель - 738 400 тенге" и если я не ошибаюсь это чуть меньше ста пятидесяти тысяч рублей. После такого взыскания Станиславу Саламовичу точно будет не до шуток, но всё же некритично, ведь по условиям контракта размер его месячной зарплаты составляет около ста тысяч евро.
Болейте за своих, а не против чужих!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:57
Как пишут Стас платил 738 тыс. тенге, что по текущему курсу 150 тыс. руб, а это неплохие деньги за 4 слова.
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:41
Да.да...Полную такию (тюбетейку) тенге))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:36
Огласите сумму штрафа, пжлста!
Futurista
Futurista ответ pgv92rrdfkp3 (раскрыть)
вчера в 18:24
))...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:21
Беги, Стас, беги
DVL
DVL ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Да забирайте к себе в сборную. Пусть стату набьет с топовыми сборными Сирии, КНДР, Зимбабве и еще несколько топовых сборных из дружественных стран ))
pgv92rrdfkp3
pgv92rrdfkp3
вчера в 18:07
Мимо сборной Казахстана
Я без шуток не хожу
То горим мы с ней 0:8
То французов нахожу
Futurista
Futurista
вчера в 18:02
Великий и могучий казахский язык)...
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 18:00
А зачем задавать вопрос на казахском языке человеку, который им не владеет? Где логика? Журналюга правокатор что ли?!

А если бы Черчесов потребовал задать вопрос на русском языке его бы тоже оштрафовали?
Я в этом штрафе вижу только скрытые сигналы. Ему лучше уходить оттуда.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:51
Усы получил неприятное обрезание...
24k73exznanu
24k73exznanu
вчера в 17:50, ред.
А скоро казахи начнут понимать, что он вообще большой шутник и его обещание улучшить игру сборной Казахстана это тоже была шутка, и вот тогда Стасику нужно будет быстро уходить, лучше всего даже бегом
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:42
Доброго Здоровья Rupertt!
А можете предоставить подтверждение, когда ещё штрафовали Черчесова за его шутки, очеень интересно.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:32
Поплачьте ещё, казашки...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:32, ред.
Ситуация подчеркивает, как важно учитывать контекст, особенно в такой многонациональной стране, как Казахстан. Шутки могут быть восприняты по-разному, и хорошо, что федерация сразу же отреагировала на это. Да ему это не первой платить штрафы за свои высказывания либо шутки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
Если Стас осознал свою ошибку - то и штраф должен заплатить в тенге...)
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