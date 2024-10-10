Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» решила не назначать нового генерального директора

вчера, 16:28

«Барселона» не планирует нанимать нового генерального директора на замену Феррану Ревертеру, ушедшему в отставку в 2022 году на фоне финансовой нестабильности.

Ревертер, последний генеральный директор «Барселоны», ушел в отставку в феврале 2022 года, всего через семь месяцев после начала второго срока президента Жоана Лапорты. С тех пор прошло более двух лет, а клуб так и не заполнил вакантную должность генерального директора.

Вместо этого стало известно, что Лапорта вместе с Ферраном Оливе занимался финансовыми вопросами «Барселоны».

Они разделили эти обязанности, иногда при помощи корпоративного директора Марибель Мелендес, которая также покинула клуб вскоре после ухода Ревертера.

В конечном итоге после ухода Ревертера Лапорта взял на себя прямой контроль над финансами, стремясь решить проблему растущего долга клуба.

Однако, несмотря на усилия по улучшению финансовой ситуации, прогресс оказался не таким эффективным, как ожидалось.

Сообщается, что руководство «Барселоны» не планирует менять существующую структуру, если на эту должность не придет внутренний руководитель высшего звена.

Такой подход свидетельствует о желании Лапорты сохранить жесткий контроль над финансами клуба без привлечения внешнего руководства.

Учитывая текущие проблемы с задолженностью «Барселоны», это решение может быть продуманной попыткой стабилизировать финансовое положение клуба изнутри, а не привлечением новых лиц на этом критическом этапе.

В настоящее время маловероятно, что «Барселона» в ближайшее время наймет нового генерального директора, сохранив финансовые операции в руках Лапорты и Оливы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Полузащитник «Брайтона» чуть не умер во время перелёта на самолёте
Вчера, 16:02
Кварацхелия — игрок месяца в Серии А за сентябрь по версии EA Sports FC
Вчера, 15:53
УЕФА ответил на просьбу Греции о переносе матча отказом
Вчера, 15:39
СлухиRed Bull намерен инвестировать в ещё один европейский футбольный клуб
Вчера, 15:10
Салах показал, как смотрит матч юношеских сборных Египта и России
09 октября Фото
Тен Хаг ушёл в отпуск на время перерыва на матчи сборных
07 октября
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:47


Лапорта и юрист, и финансист, и экономист, и машинист рычагов.
q7tjfeegm3pr
q7tjfeegm3pr
вчера в 17:55
Представляется целесообразным для Лапорты рассмотреть кандидатуру славного зиц-председателя Фунта, ведь не сам же он сидеть собирается
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Думаю в системе Барселоны и без этой должности , руководящих постов хватает...
shlomo
shlomo
вчера в 17:23
Наверное немного сэкономили на вакантном месте... еще лет двадцать будет пустовать и глядишь с долгами рассчитаются:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:38
Российским футбольным клубам стоит тоже пересмотреть свои организационно-штатные структуры. Слишком они раздуты. Кроме того целесообразно сократить расходы на зарубежные командировки, скаутам в частности. Пусть ищут талантливых игроков в матчах низших лиг России.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 