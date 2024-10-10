«Барселона» решила не назначать нового генерального директора

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вчера, 16:28

«Барселона» не планирует нанимать нового генерального директора на замену Феррану Ревертеру, ушедшему в отставку в 2022 году на фоне финансовой нестабильности.

Ревертер, последний генеральный директор «Барселоны», ушел в отставку в феврале 2022 года, всего через семь месяцев после начала второго срока президента . С тех пор прошло более двух лет, а клуб так и не заполнил вакантную должность генерального директора.

Вместо этого стало известно, что Лапорта вместе с Ферраном Оливе занимался финансовыми вопросами «Барселоны».

Они разделили эти обязанности, иногда при помощи корпоративного директора Марибель Мелендес, которая также покинула клуб вскоре после ухода Ревертера.

В конечном итоге после ухода Ревертера Лапорта взял на себя прямой контроль над финансами, стремясь решить проблему растущего долга клуба.

Однако, несмотря на усилия по улучшению финансовой ситуации, прогресс оказался не таким эффективным, как ожидалось.

Сообщается, что руководство «Барселоны» не планирует менять существующую структуру, если на эту должность не придет внутренний руководитель высшего звена.

Такой подход свидетельствует о желании Лапорты сохранить жесткий контроль над финансами клуба без привлечения внешнего руководства.

Учитывая текущие проблемы с задолженностью «Барселоны», это решение может быть продуманной попыткой стабилизировать финансовое положение клуба изнутри, а не привлечением новых лиц на этом критическом этапе.

В настоящее время маловероятно, что «Барселона» в ближайшее время наймет нового генерального директора, сохранив финансовые операции в руках Лапорты и Оливы.