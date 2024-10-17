Лапорта: «Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля»

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вчера, 21:42

Президент «Барселоны» рассказал об интересе к нападающему со стороны других клубов.

Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля, мы отказались.

Отмечается, что предложение поступило до летнего трансферного окна, футболистом активно интересовался ПСЖ .

Ранее Ямаль вошел в топ-60 самых перспективных молодых игроков.