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Лапорта: «Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля»

вчера, 21:42

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об интересе к нападающему Ламину Ямалю со стороны других клубов.

Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля, мы отказались.

Отмечается, что предложение поступило до летнего трансферного окна, футболистом активно интересовался ПСЖ.

Ранее Ямаль вошел в топ-60 самых перспективных молодых игроков.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Не продали и хорошо,самим пригодится.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 07:11
Ну и зря Но я думаю врет Лапорта Не кто ему и 100 не предлагал
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:35, ред.
Это был правильный выбор
r6gnq2k7rq7r
r6gnq2k7rq7r
сегодня в 05:07
Ещё неизвестно что с него вырастет, на Фати тоже надеялись, а зря
112910415
112910415
сегодня в 04:47
то ли ещё будет !
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
сегодня в 03:33
хромает? любой клуб решили бы статуса и спустили бы в лиги ниже при таких хромает... куски го??на выйграли лч засчет симуляций и плат судьям...не забудут НИКОГДА ВАМ ИГРУ С ЧЕЛСИ!" НИКОГДА!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:04
Если он будет играть также и дальше, то смысла нет продавать, у Барсы собирается отличная молодая команда, времен Гвардиолы, единственное финансовое положение хромает.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:38
Ну и зря не продали...
Нынешнее тяжёлое финансовое положение можно было значительно облегчить. Рассчитались бы, хоть частично, с долгами. Скоро кредиторы начнут напоминать о себе, тот же Месси... Да, должны и ему.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:43
Вы профукали свой шанс. Скоро за него и гроша ломаного не дадут как за Фати. Вон он уже на травме сидит и три матча подряд забить не может. Сдувается ваш Ямаль.👎
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:51
Если это - так, странно что ты свою попу не продал, 77 лживое
Capral
Capral
вчера в 22:29
250, не рановато ли, и не многовато ли? И почему не говорит, кто предлагал?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:08
Рановато его ещё продавать. Барсе он нужнее
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