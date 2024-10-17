Лапорта: «Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об интересе к нападающему Ламину Ямалю со стороны других клубов.
Нам предлагали 250 миллионов евро за Ямаля, мы отказались.
Отмечается, что предложение поступило до летнего трансферного окна, футболистом активно интересовался ПСЖ.
Ранее Ямаль вошел в топ-60 самых перспективных молодых игроков.
Нынешнее тяжёлое финансовое положение можно было значительно облегчить. Рассчитались бы, хоть частично, с долгами. Скоро кредиторы начнут напоминать о себе, тот же Месси... Да, должны и ему.
Нынешнее тяжёлое финансовое положение можно было значительно облегчить. Рассчитались бы, хоть частично, с долгами. Скоро кредиторы начнут напоминать о себе, тот же Месси... Да, должны и ему.