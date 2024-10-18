Бывший игрок сборной Нидерландов принял решение завершить карьеру

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вчера, 13:07

Голландский полузащитник принял решение уйти из профессионального футбола. С июля текущего года игрок находился без команды.

Строотман выступал за роттердамскую «Спарту», «Утрехт», ПСВ , «Рому», «Марсель», «Дженоа» и «Кальяри». За свою карьеру 34-летний центральный полузащитник провёл 487 официальных матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 82 голевых передачи. Также в активе Строотмана 46 игр (3 гола) за сборную Нидерландов. Хавбек является обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов.

Ранее о завершении карьеры объявил бывший игрок сборной Франции Максим Гоналон.