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Бывший игрок сборной Нидерландов принял решение завершить карьеру

вчера, 13:07

Голландский полузащитник Кевин Строотман принял решение уйти из профессионального футбола. С июля текущего года игрок находился без команды.

Строотман выступал за роттердамскую «Спарту», «Утрехт», ПСВ, «Рому», «Марсель», «Дженоа» и «Кальяри». За свою карьеру 34-летний центральный полузащитник провёл 487 официальных матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 82 голевых передачи. Также в активе Строотмана 46 игр (3 гола) за сборную Нидерландов. Хавбек является обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов.

Ранее о завершении карьеры объявил бывший игрок сборной Франции Максим Гоналон.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:19
Ну это понятно, что от организма зависит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:17
Да не факт. Дайверу вон под сорокет, а его колом не убьёшь. До 36-37 вполне мог бы поиграть...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:11
34 года парню. В принципе пора завершить
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