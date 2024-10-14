Маринато Гильерме заявил, что склоняется к варианту с завершением карьеры

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вчера, 21:21

Бывший вратарь «Локомотива» заявил, что склоняется к варианту с завершением игровой карьеры, а также рассказал, что может вернуться в московский футбольный клуб в качестве функционера.

Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но все идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое. Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому. Конкретных предложений от «Локомотива» пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе. Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с «Локомотивом». Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер. Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на все, для меня главное — набираться опыта. Я открыт ко всему.

38-летний голкипер остался без команды после ухода из «Локомотива» минувшим летом после истечения срока контракта.