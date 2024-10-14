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Мюллер может закончить карьеру летом 2025 года

вчера, 22:24

Нападающий Томас Мюллер может завершить карьеру летом 2025 года.

В «Баварии» считают, что этот сезон станет последним для форварда. Он хочет сыграть последний матч в карьере в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.

Однако решение Мюллера может измениться, если он будет в хорошей физической форме.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 14:56
Не думаю что он закончит
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:58
Почему бы и нет? Всё выиграл. Можно на покой.
shur
shur
вчера в 23:12, ред.
... Штирлиц :" ....а Вас Мюллер, Я попросил бы остаться!"
..." Но Я же не Герд, а Томас ....! Ну что,какой немец не любит
Баварское...!!! От винта!!! ( Извините,сам придумал,ничего личного)
Гость
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