Мюллер может закончить карьеру летом 2025 года

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вчера, 22:24

Нападающий может завершить карьеру летом 2025 года.

В «Баварии» считают, что этот сезон станет последним для форварда. Он хочет сыграть последний матч в карьере в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.

Однако решение Мюллера может измениться, если он будет в хорошей физической форме.