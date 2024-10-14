Мюллер может закончить карьеру летом 2025 года

Нападающий Томас Мюллер может завершить карьеру летом 2025 года.
В «Баварии» считают, что этот сезон станет последним для форварда. Он хочет сыграть последний матч в карьере в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.
Однако решение Мюллера может измениться, если он будет в хорошей физической форме.
..." Но Я же не Герд, а Томас ....! Ну что,какой немец не любит
Баварское...!!! От винта!!! ( Извините,сам придумал,ничего личного)
..." Но Я же не Герд, а Томас ....! Ну что,какой немец не любит
Баварское...!!! От винта!!! ( Извините,сам придумал,ничего личного)