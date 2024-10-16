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Бывший игрок сборной Франции Гоналон завершил карьеру

вчера, 11:31

Вчера полузащитник Максим Гоналон объявил о завершении карьеры.

После многих лет, проведённых на поле, я с огромным чувством объявляю о завершении своей карьеры. Это путешествие, которое я всегда считал воплощением своей мечты, позволило мне пережить уникальный опыт, встретить исключительных людей и испытать сильные эмоции.

С июля текущего года Гоналон находился в статусе свободного агента. 35-летний француз является воспитанником «Лиона». Также он выступал за «Рому», «Севилью», «Гранаду» и «Клермон». На счету Гоналона 508 официальных матчей, 17 голов и 19 результативных передач. Помимо этого, бывший опорник провёл 8 игр за сборную Франции. В составе «Лиона» Гоналон выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Ранее о завершении карьеры объявил бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип.

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вчера в 12:29
Мало кому известный этот игрок.
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