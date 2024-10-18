«Боруссия» Дортмунд вырвала победу в матче с «Санкт-Паули»

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вчера, 23:35

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Санкт-Паули» в 7-м туре Бундеслиги (2:1).

Рами Бенсебаини вывел хозяев поля вперед на 43-й минуте. Эрик Смит сравнял счет на 78-й, а победный гол на 83-й забил Сехру Гирасси.

После этой игры «Боруссия» идет на 4-м месте (13 очков), «Санкт-Паули» находится на 16-й строчке (4 пункта).