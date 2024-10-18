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«Боруссия» Дортмунд вырвала победу в матче с «Санкт-Паули»

вчера, 23:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-ПаулиМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Санкт-Паули» в 7-м туре Бундеслиги (2:1).

Рами Бенсебаини вывел хозяев поля вперед на 43-й минуте. Эрик Смит сравнял счет на 78-й, а победный гол на 83-й забил Сехру Гирасси.

После этой игры «Боруссия» идет на 4-м месте (13 очков), «Санкт-Паули» находится на 16-й строчке (4 пункта).

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Все комментарии
zbasyev86xu8
zbasyev86xu8
сегодня в 06:37
Недооценили они аутсайдера, повезло, что победили.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:44
Ожидал от Боруссии более убедительной победы в матче с аутсайдером, в конце даже пришлось понервничать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:49
Боруссия борется за попадание в Лигу чемпионов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:23
трудная победа.
боруссия как то нестабильно играет.
то разгромы над селтиком, то проигрыш штутгарту, то такие валидольные победы.
Capral
Capral
вчера в 23:51
Нынешняя Боруссия играет в типичный немецкий футбол-60х, такой же туповатый, простецкий и нудный. Фланговой игры вообще нет, а если есть, то только в том случае, если мяч передается на край, а оттуда- моментально следуют прострелы или банальные тошнотворные навесы. Но по иронии судьбы, именно такие два навеса и принесли Дортмунду победу.

Если непосредственно по игре, то, иначе, как навал, игру Боруссии назвать невозможно. Были попытки, несколько раз пройти к воротам С/П низом, через короткий пас, но и они были предсказуемыми и легко прерывались. Этот Дортмунд не похож на чемпиона. В сравнении с Боруссией Терзича, эта команда выглядит неорганизованной и статичной. Никакой фантазии в атаке, если не считая супер момента на 85мин.

Про игру С/П особо говорить нечего. Аутсайдер, который изо всех сил бился, пытался сыграть достойно, но ,кроме супер гола, пожалуй, вспомнить и нечего... Несколько раз ловили хозяев на контрах, но недостаток мастерства не позволил праздновать успех. Но команда, хоть и слабенькая- достойна Уважения за борьбу.

Сейчас, в ЛЧ, Дортмунду предстоит игра с Реалом. Даже не знаю, что сказать... Если немцам повезет, возможно, ничья будет пределом мечтаний, потому что по сегодняшней игре, Боруссии расчитывать на победу будет непросто. А впрочем- это футбол, мяч круглый, а трава зеленая...
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