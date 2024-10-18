«Боруссия» Дортмунд вырвала победу в матче с «Санкт-Паули»

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Санкт-Паули» в 7-м туре Бундеслиги (2:1).
Рами Бенсебаини вывел хозяев поля вперед на 43-й минуте. Эрик Смит сравнял счет на 78-й, а победный гол на 83-й забил Сехру Гирасси.
После этой игры «Боруссия» идет на 4-м месте (13 очков), «Санкт-Паули» находится на 16-й строчке (4 пункта).
боруссия как то нестабильно играет.
то разгромы над селтиком, то проигрыш штутгарту, то такие валидольные победы.
боруссия как то нестабильно играет.
то разгромы над селтиком, то проигрыш штутгарту, то такие валидольные победы.
Если непосредственно по игре, то, иначе, как навал, игру Боруссии назвать невозможно. Были попытки, несколько раз пройти к воротам С/П низом, через короткий пас, но и они были предсказуемыми и легко прерывались. Этот Дортмунд не похож на чемпиона. В сравнении с Боруссией Терзича, эта команда выглядит неорганизованной и статичной. Никакой фантазии в атаке, если не считая супер момента на 85мин.
Про игру С/П особо говорить нечего. Аутсайдер, который изо всех сил бился, пытался сыграть достойно, но ,кроме супер гола, пожалуй, вспомнить и нечего... Несколько раз ловили хозяев на контрах, но недостаток мастерства не позволил праздновать успех. Но команда, хоть и слабенькая- достойна Уважения за борьбу.
Сейчас, в ЛЧ, Дортмунду предстоит игра с Реалом. Даже не знаю, что сказать... Если немцам повезет, возможно, ничья будет пределом мечтаний, потому что по сегодняшней игре, Боруссии расчитывать на победу будет непросто. А впрочем- это футбол, мяч круглый, а трава зеленая...
Если непосредственно по игре, то, иначе, как навал, игру Боруссии назвать невозможно. Были попытки, несколько раз пройти к воротам С/П низом, через короткий пас, но и они были предсказуемыми и легко прерывались. Этот Дортмунд не похож на чемпиона. В сравнении с Боруссией Терзича, эта команда выглядит неорганизованной и статичной. Никакой фантазии в атаке, если не считая супер момента на 85мин.
Про игру С/П особо говорить нечего. Аутсайдер, который изо всех сил бился, пытался сыграть достойно, но ,кроме супер гола, пожалуй, вспомнить и нечего... Несколько раз ловили хозяев на контрах, но недостаток мастерства не позволил праздновать успех. Но команда, хоть и слабенькая- достойна Уважения за борьбу.
Сейчас, в ЛЧ, Дортмунду предстоит игра с Реалом. Даже не знаю, что сказать... Если немцам повезет, возможно, ничья будет пределом мечтаний, потому что по сегодняшней игре, Боруссии расчитывать на победу будет непросто. А впрочем- это футбол, мяч круглый, а трава зеленая...