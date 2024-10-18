Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» переиграть «Аль-Шабаб»

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вчера, 23:14

«Аль-Шабаб» уступил клубу «Аль-Наср» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:2).

Эмерик Ляпорт вывел гостей вперед на 69-й минуте, Али Аль-Хассан отличился автоголом на 90-й и сравнял счет. На 90+7-й Криштиану Роналду забил победный гол с пенальти. Абдерразак Хамдалла на 90+13-й имел возможность вернуть равенство на табло, но не реализовал удар «с точки».

У гостей на 90+12-й за вторую желтую карточку дисквалификацию получил Мохамед Симакан.

После этой игры «Аль-Шабаб» идет на 4-м месте (12 очков), «Аль-Наср» расположился на 2-й позиции (17 баллов).