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Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» переиграть «Аль-Шабаб»

вчера, 23:14
Аль-ШабабЛоготип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)1 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Шабаб» уступил клубу «Аль-Наср» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:2).

Эмерик Ляпорт вывел гостей вперед на 69-й минуте, Али Аль-Хассан отличился автоголом на 90-й и сравнял счет. На 90+7-й Криштиану Роналду забил победный гол с пенальти. Абдерразак Хамдалла на 90+13-й имел возможность вернуть равенство на табло, но не реализовал удар «с точки».

У гостей на 90+12-й за вторую желтую карточку дисквалификацию получил Мохамед Симакан.

После этой игры «Аль-Шабаб» идет на 4-м месте (12 очков), «Аль-Наср» расположился на 2-й позиции (17 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 13:33
С пенальти.....пролистываем дальше
tahd3e9racq3
tahd3e9racq3
сегодня в 10:12
Меська научил ,как нужно побеждать с помощью пенальти ,-дешёвый популизм Роналду!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:57
Опять с метра в пустые из офсайда забивает....
борька
борька
сегодня в 06:31
Роналду красава, и здесь успел сыграть и забить гол
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:28
Этот гол и победа ему ничего не даст.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:39
Дырявый гей-нарцисс только карликам и с пенальти забивает.
Colchoneros
Colchoneros ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:14
Не в этот раз а каждый раз!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:13
Ему в СА практически в каждом туре пенальти дают.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:25
Роналду молодец...
И не беда, что в этот раз он забил с пенальти. С точки тоже надо уметь. Похоже, что свою тысячу голов Криштиану в этой жизни забьёт. Интересно за этим процессом наблюдать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:32
Хороший игрок...
В 12-ти последних матчах во всех турнирах - забивал в 10-ти....
Гость
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