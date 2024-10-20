«Интер Майами» сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС. Во время празднования данного события президент ФИФА Джанни Инфантино, находившийся на стадионе, сообщил, что команда сыграет на Клубном чемпионате мира-2025.
Мы все знаем, что в Майами любят футбол, а «Интер Майами» поддерживают во всей Флориде и за ее пределами. Поздравляю вас с победой в регулярном чемпионате, вы показали, что являетесь лучшей командой США.
С гордостью сообщаю, что как один из лучших клубов мира вы заслужили участие на Клубном чемпионате мира-2025 в качестве клуба страны, принимающей соревнование.
Регулярный чемпионат выиграли, значит с Месси команда сильнее
Всё логично
Регулярный чемпионат выиграли, значит с Месси команда сильнее
Всё логично
Для команды Бэкхема это огромный успех, само участие в КЧМ это уже история! Цена клуба, акции взлетели. Для них это чисто бизнес.
Для команды Бэкхема это огромный успех, само участие в КЧМ это уже история! Цена клуба, акции взлетели. Для них это чисто бизнес.
Он один ПЕРЕВЕСИЛ все европейские клубы, которые там будут с их звёздами. Вот без Месси никак!
Хотя его не позвали, он сам туда вышел абсолютно чисто и честно. Сделал худшую команду лучшей!
Какой там ещё Аль-Наср? Роналду там ни разу ещё ничего не выиграл.
Он один ПЕРЕВЕСИЛ все европейские клубы, которые там будут с их звёздами. Вот без Месси никак!
Хотя его не позвали, он сам туда вышел абсолютно чисто и честно. Сделал худшую команду лучшей!
Какой там ещё Аль-Наср? Роналду там ни разу ещё ничего не выиграл.