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«Интер Майами» сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

вчера, 09:23

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС. Во время празднования данного события президент ФИФА Джанни Инфантино, находившийся на стадионе, сообщил, что команда сыграет на Клубном чемпионате мира-2025.

Мы все знаем, что в Майами любят футбол, а «Интер Майами» поддерживают во всей Флориде и за ее пределами. Поздравляю вас с победой в регулярном чемпионате, вы показали, что являетесь лучшей командой США.

С гордостью сообщаю, что как один из лучших клубов мира вы заслужили участие на Клубном чемпионате мира-2025 в качестве клуба страны, принимающей соревнование.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Этой ху... надо было что-то выигрывать. А выдумывать как эту ху... туда запихнуть не надо.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:41
Отлчино что они там сыграют. Посмотрим на униженее гнома это будет по хлеще 2-8 с Баварией. Если даже Аль-Наср их вынес 6-0 то представте что с делают европейские топ клубы с этими любителями бургеров!! 🍔🍔
eleven LC
eleven LC ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 13:57
Не ну тут базара нет
Регулярный чемпионат выиграли, значит с Месси команда сильнее
Всё логично
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 13:24
Вообще не важно как Интер там сыграет, понятно, что шансов у них никакие. Но тут другой момент - именно то, что Месси сделал худшую команду лучшей, выиграли Лигу и заслуженно вошли в список.

Для команды Бэкхема это огромный успех, само участие в КЧМ это уже история! Цена клуба, акции взлетели. Для них это чисто бизнес.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:20
Фактически признал величие Месси!

Он один ПЕРЕВЕСИЛ все европейские клубы, которые там будут с их звёздами. Вот без Месси никак!

Хотя его не позвали, он сам туда вышел абсолютно чисто и честно. Сделал худшую команду лучшей!

Какой там ещё Аль-Наср? Роналду там ни разу ещё ничего не выиграл.
112910415
112910415
вчера в 13:06
отличный маркетинговый ход
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Duda Gigolaev Osetin (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:46
Чем же я тебя обидел?.. 🤔.. Тем что правду написал?.. Мест на КЧМ-25 действительно уже нет.. Майами заняли последнее.. Это правда.. Все знают, что место Авейру на скамейке.. "Достижения" его на ЧМ, ЧЕ и в Насре это подтверждают.. Что здесь не так?.. Стадионы в СА Авейру полными не набирает, в отличии от Интера.. И это правда.. Так кто из нас любитель?.. У тебя общие фразы, а у меня всё по полочкам.. Или не?.. Хе.. 🤔😄
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:55
Места закончились.. Место Авейру - на "скамейке запасных".. Уже давно .. Пусть безтрофейник сначала в СА зрителей на стадионы "затащит".. Хе.. ☝️🤣
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:48
У клубного ЧМ много противников, мало спонсоров. Надо выкручиваться. Вот и позвали Интер с Месси. Решение верное. Если придумают ещё , как затащить туда Аль-Наср с Кри Ро, то спонсоров прибавится точно.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:43
Ну, про лучший клуб он, конечно, загнул 😄, но команда Месси должна там быть.. Люди почаще должны лицезреть Величайшего из всех, кто умел обращаться с мячом.. 👍👏😄
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:30
Ну и влетят там пару раз по 0-6 как Аль Насру, если столкнутся с условными МанСити или Реалом
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:13
В этом турнире Интер Майами может играть против Реала, лютый принципиальный матч, где мы можем увидить лучшую версию Месси за последие годы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:59
Та понятное дело, что если бы не Месси, Интер бы не играл на клубном Чемпионате.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:45
Майами самая сильная команда МЛС. Кого, если не их, было звать? Всё логично.
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