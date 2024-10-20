«Интер Майами» сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС . Во время празднования данного события президент ФИФА , находившийся на стадионе, сообщил, что команда сыграет на Клубном чемпионате мира-2025.

Мы все знаем, что в Майами любят футбол, а «Интер Майами» поддерживают во всей Флориде и за ее пределами. Поздравляю вас с победой в регулярном чемпионате, вы показали, что являетесь лучшей командой США .

С гордостью сообщаю, что как один из лучших клубов мира вы заслужили участие на Клубном чемпионате мира-2025 в качестве клуба страны, принимающей соревнование.