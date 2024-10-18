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ФИФА намерена внести изменения в трансферные правила

вчера, 15:16

ФИФА проведёт совещание по корректировке правил трансферов после решения суда Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ФИФА открывает глобальный диалог по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов. В качестве первой меры ФИФА уже пригласила заинтересованные стороны, включая представителей Ассоциации европейских клубов (European Club Association), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциации мировых лиг (World Leagues Asssociation), проанализировать выводы, которые можно сделать из решения Суда Европейского союза по делу Диарра. Кроме того, ФИФА создала платформу, которая позволит всем заинтересованным сторонам (группам или отдельным лицам) представить свои отзывы до 15 ноября в рамках процесса консультаций. ФИФА приветствует конструктивные предложения в отношении своей нормативной базы по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов, и считает решение по делу Диарра прекрасной возможностью для коллективного обсуждения и определения возможных улучшений в действующей нормативной базе.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:47
Прекрасно, что ФИФА создала платформу для отзывов. Важно, чтобы все заинтересованные стороны — как клубы, так и игроки — имели возможность высказать свои мнения. Однако как будет обеспечиваться, что эти мнения действительно будут учтены в процессе принятия решений?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:44
"Кроме того, ФИФА создала платформу" - если создали платформу значит надо и Локомотив приглашать...)))
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