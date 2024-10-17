Клубный ЧМ под угрозой срыва. Президента ФИФА призвали отказаться от грандиозного турнира

А Инфантино хочет оказаться в истории.
Клубный мундиаль – проблемный турнир
Джанни стоял за Суперлигой, но идея Аньелли, Бартомеу и Переса с треском провалилась. Чеферин предложил грандам компромисс – новый формат Лиги чемпионов. Но если им не понравится общая таблица, где непросто быть на вершине, то могут всё переиграть. Также глава Ла Лиги Тебас призвал Инфантино отменить Клубный ЧМ, который запланирован на лето 2025 года. Это вряд ли случится, на кону репутация Инфантино.
Но президент ФИФА не сможет заявить, что Тебас врёт. Есть проблемы со спонсорами, с вещателями и с желанием клубов выставлять на турнире основные составы. Если Клубный ЧМ из 32 участников с групповым раундом и плей-офф превратят в аналог спаррингов, где много замен, ломающих игру, а также смешанные стартовые составы, то спонсоры не получат прибыль. А нет прибыли – нечем платить клубам обещанные деньги.
Глава ФИФА обещал ведущим клубам Европы и других континентов, что участие в Клубном ЧМ будет невероятно выгодным. Победителю обещали 100 млн евро, а всего премиальных должно было быть на 2 миллиарда. Сейчас Инфантино летает по миру, пытаясь убедить крупных спонсоров, что нужно вложить в турнир в США именно такие деньги. А огромные корпорации сомневаются, ведь растет недовольство среди футболистов.
Понятно, что «Манчестер Сити» не станет бойкотировать АПЛ, это их хлеб. Но Анчелотти из «Реала» допустил, что его клуб откажется от Клубного ЧМ. Инфантино в истерике позвонил Пересу, Карло заставили забрать свои слова назад. Но Клубный ЧМ стал проблемой. Из-за него пошатнулись позиции Инфантино. Наобещал клубам премиальные и идеальные условия, а могут получить проблемный турнир вроде Кубка Америки в США.
Абсолютная власть часто меняет сознание
Раньше итальянский швейцарец Джанни был лысым дядькой, который проводил жеребьевки турниров УЕФА. Так его видела публика. На самом деле он юрист с неплохим образованием. Наводил порядок в делах организации, пока президент УЕФА Платини ездил по финским баням и кабакам. Классическая история серого кардинала. Президентом УЕФА в итоге стал другой юрист – Чеферин, а вот Инфантино метил выше.
Джанни был избран президентом ФИФА. В прошлом году его переизбрали на третий срок. Инфантино был единственным кандидатом, выбор без выбора. В Швейцарии шутили, что это его предпоследний срок. Последний как президента ФИФА, но будет ещё тюремное заключение. Инфантино обвиняют в коррупции. Одна из причин – дело президента ПСЖ Аль-Хелаифи. Катарец подозревается в похищении и пытках человека.
Лоббист из Катара якобы помогал шейхам купить у Инфантино права на ЧМ-2022. Потом разговорился – схватили, удерживали полгода и пытали. Поскольку задокументированы случаи массовой гибели рабочих на стройках при подготовке объектов в Катаре, ведь спешили и наплевали на нормы охраны труда, то Джанни испугался. Швейцарские прокуроры расследуют информацию о подкупе нового руководства ФИФА.
Инфантино завел себе много влиятельных друзей по миру. И нахватался у них методов. Джанни обвиняют в тайных встречах с теперь уже бывшим генеральным прокурором Швейцарии Лаубером. На ужинах глава ФИФА мог обсуждать детали дел, в которых сам был подозреваемым. В прошлом году Инфантино допрашивали, ведь его подозревают в превышении полномочий, нарушении служебной тайны и препятствии правосудию.
Клубный ЧМ – его «новая эра» обогащения. Инфантино, по слухам, перевез семью из Швейцарии. Выбрал страну с высокими стандартами жизни для богатых – Саудовскую Аравию. Но с низкими стандартами к общению с теми, кого подозревают в масштабной коррупции. А поскольку Инфантино надеется выйти сухим из воды, то отдал ЧМ-2034 аравийцам, а ЧМ-2026 отправился американцам, чтобы их прокуроры не посадили Джанни.
Футбол спасет лишь революция в управлении
Девяносто процентов людей из УЕФА и ФИФА не могут толком объяснить, чем занимаются. Футбол в мировом масштабе настолько популярный и доходный, что не нужно ничего делать, чтобы получать миллиарды в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ. Также чаще всего чиновников набирают с улицы. У Чеферина и Инфантино не было особых футбольных знаний, когда вступали в должность. Также непонятно, любят ли они футбол?
Конфронтация с фанатами, футболистами и всей системой связана с тем, что народ сомневается в искренности Инфантино. Он работает на себя или на благо футбольного человечества? Вряд ли стоит в будущем слепо набрать на посты президентов УЕФА и ФИФА бывших футболистов. Но если соединить условного Тони Крооса с профессиональными менеджерами и юристами, только честными, то начнется революция.
Скандалы с Платини и Блаттером не привели к очищению системы. Чеферин и Инфантино обещали всем, что не будут мошенниками, помешанными на деньгах. В итоге первый едва не допустил создание Суперлиги, которая должна была убить Лигу чемпионов. А второй отдал ЧМ катарцам и саудовцам, а теперь хочет потащить уставших игроков на Клубный ЧМ. Можно спорить, выросли ли нагрузки в футболе настолько, как часто говорят.
Но нельзя спорить, что уставшие игроки, даже если не травмируются, показывают футбол более низкого качества. А за этот продукт зрители и спонсоры не отдадут 2 миллиарда евро. Даже больше, ведь если клубам обещали такую сумму, то надо заработать намного больше денег. Иначе Инфантино придется опустошить казну ФИФА. Когда идея-фикс босса сжигает почти все резервы, это всегда плохо.
Скорее всего, Клубный ЧМ организуют. Будут давить на американцев, чтобы пнули свой крупный бизнес. Открыли специальное трансферное окно. Турнир раз в четыре года, такие события не отменяют. Но президент Инфантино просчитался в погоне за наживой. Хотя Платини был ужасным руководителем УЕФА, он может оказаться прав в оценке двух главных чиновников мирового футбола. Слово трехкратному обладателю «Золотого мяча»:
Чеферин и Инфантино – пустое место, они думают только о деньгах.
Я бы во внутренних чемпах команд 16 МАКСИМУМ делал. Убрал бы лигу наций. Ввел старый добрый межконтинентальный кубок вместо клубного ЧМ, который не нужен никому. Убрал бы кубок Лиги в англии.
На чемпионате европы оставил бы 8 команд, а на ЧМ 16 ну или 24 МАКСИМУМ.
И вернулась бы событийность. Современные матчи стали б пересматривать, как пересматривают ЧМ 86, 98, ЧЕ 2000.
Как пересматривают матчи МЮ с бэкхемом в ЛЧ и прочую классику. А это одноразовая жвачка сейчас. Минимум содержания при максимуме формы
Новая ЛЧ крута, но нужно вернуть попадание средних команд в ЛЕ по итогу группового
Я бы во внутренних чемпах команд 16 МАКСИМУМ делал. Убрал бы лигу наций. Ввел старый добрый межконтинентальный кубок вместо клубного ЧМ, который не нужен никому. Убрал бы кубок Лиги в англии.
На чемпионате европы оставил бы 8 команд, а на ЧМ 16 ну или 24 МАКСИМУМ.
И вернулась бы событийность. Современные матчи стали б пересматривать, как пересматривают ЧМ 86, 98, ЧЕ 2000.
Как пересматривают матчи МЮ с бэкхемом в ЛЧ и прочую классику. А это одноразовая жвачка сейчас. Минимум содержания при максимуме формы
Новая ЛЧ крута, но нужно вернуть попадание средних команд в ЛЕ по итогу группового