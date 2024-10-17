Клубный ЧМ под угрозой срыва. Президента ФИФА призвали отказаться от грандиозного турнира

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вчера, 12:31

А Инфантино хочет оказаться в истории.

Клубный мундиаль – проблемный турнир

Джанни стоял за Суперлигой, но идея Аньелли, Бартомеу и Переса с треском провалилась. Чеферин предложил грандам компромисс – новый формат Лиги чемпионов. Но если им не понравится общая таблица, где непросто быть на вершине, то могут всё переиграть. Также глава Ла Лиги Тебас призвал Инфантино отменить Клубный ЧМ , который запланирован на лето 2025 года. Это вряд ли случится, на кону репутация Инфантино.

Но президент ФИФА не сможет заявить, что Тебас врёт. Есть проблемы со спонсорами, с вещателями и с желанием клубов выставлять на турнире основные составы. Если Клубный ЧМ из 32 участников с групповым раундом и плей-офф превратят в аналог спаррингов, где много замен, ломающих игру, а также смешанные стартовые составы, то спонсоры не получат прибыль. А нет прибыли – нечем платить клубам обещанные деньги.

Глава ФИФА обещал ведущим клубам Европы и других континентов, что участие в Клубном ЧМ будет невероятно выгодным. Победителю обещали 100 млн евро, а всего премиальных должно было быть на 2 миллиарда. Сейчас Инфантино летает по миру, пытаясь убедить крупных спонсоров, что нужно вложить в турнир в США именно такие деньги. А огромные корпорации сомневаются, ведь растет недовольство среди футболистов.

Понятно, что «Манчестер Сити» не станет бойкотировать АПЛ , это их хлеб. Но Анчелотти из «Реала» допустил, что его клуб откажется от Клубного ЧМ . Инфантино в истерике позвонил Пересу, Карло заставили забрать свои слова назад. Но Клубный ЧМ стал проблемой. Из-за него пошатнулись позиции Инфантино. Наобещал клубам премиальные и идеальные условия, а могут получить проблемный турнир вроде Кубка Америки в США .

Абсолютная власть часто меняет сознание

Раньше итальянский швейцарец Джанни был лысым дядькой, который проводил жеребьевки турниров УЕФА . Так его видела публика. На самом деле он юрист с неплохим образованием. Наводил порядок в делах организации, пока президент УЕФА Платини ездил по финским баням и кабакам. Классическая история серого кардинала. Президентом УЕФА в итоге стал другой юрист – Чеферин, а вот Инфантино метил выше.

Джанни был избран президентом ФИФА . В прошлом году его переизбрали на третий срок. Инфантино был единственным кандидатом, выбор без выбора. В Швейцарии шутили, что это его предпоследний срок. Последний как президента ФИФА , но будет ещё тюремное заключение. Инфантино обвиняют в коррупции. Одна из причин – дело президента ПСЖ Аль-Хелаифи. Катарец подозревается в похищении и пытках человека.

Лоббист из Катара якобы помогал шейхам купить у Инфантино права на ЧМ -2022. Потом разговорился – схватили, удерживали полгода и пытали. Поскольку задокументированы случаи массовой гибели рабочих на стройках при подготовке объектов в Катаре, ведь спешили и наплевали на нормы охраны труда, то Джанни испугался. Швейцарские прокуроры расследуют информацию о подкупе нового руководства ФИФА .

Инфантино завел себе много влиятельных друзей по миру. И нахватался у них методов. Джанни обвиняют в тайных встречах с теперь уже бывшим генеральным прокурором Швейцарии Лаубером. На ужинах глава ФИФА мог обсуждать детали дел, в которых сам был подозреваемым. В прошлом году Инфантино допрашивали, ведь его подозревают в превышении полномочий, нарушении служебной тайны и препятствии правосудию.

Клубный ЧМ – его «новая эра» обогащения. Инфантино, по слухам, перевез семью из Швейцарии. Выбрал страну с высокими стандартами жизни для богатых – Саудовскую Аравию. Но с низкими стандартами к общению с теми, кого подозревают в масштабной коррупции. А поскольку Инфантино надеется выйти сухим из воды, то отдал ЧМ -2034 аравийцам, а ЧМ -2026 отправился американцам, чтобы их прокуроры не посадили Джанни.

Футбол спасет лишь революция в управлении

Девяносто процентов людей из УЕФА и ФИФА не могут толком объяснить, чем занимаются. Футбол в мировом масштабе настолько популярный и доходный, что не нужно ничего делать, чтобы получать миллиарды в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ . Также чаще всего чиновников набирают с улицы. У Чеферина и Инфантино не было особых футбольных знаний, когда вступали в должность. Также непонятно, любят ли они футбол?

Конфронтация с фанатами, футболистами и всей системой связана с тем, что народ сомневается в искренности Инфантино. Он работает на себя или на благо футбольного человечества? Вряд ли стоит в будущем слепо набрать на посты президентов УЕФА и ФИФА бывших футболистов. Но если соединить условного Тони Крооса с профессиональными менеджерами и юристами, только честными, то начнется революция.

Скандалы с Платини и Блаттером не привели к очищению системы. Чеферин и Инфантино обещали всем, что не будут мошенниками, помешанными на деньгах. В итоге первый едва не допустил создание Суперлиги, которая должна была убить Лигу чемпионов. А второй отдал ЧМ катарцам и саудовцам, а теперь хочет потащить уставших игроков на Клубный ЧМ . Можно спорить, выросли ли нагрузки в футболе настолько, как часто говорят.

Но нельзя спорить, что уставшие игроки, даже если не травмируются, показывают футбол более низкого качества. А за этот продукт зрители и спонсоры не отдадут 2 миллиарда евро. Даже больше, ведь если клубам обещали такую сумму, то надо заработать намного больше денег. Иначе Инфантино придется опустошить казну ФИФА . Когда идея-фикс босса сжигает почти все резервы, это всегда плохо.

Скорее всего, Клубный ЧМ организуют. Будут давить на американцев, чтобы пнули свой крупный бизнес. Открыли специальное трансферное окно. Турнир раз в четыре года, такие события не отменяют. Но президент Инфантино просчитался в погоне за наживой. Хотя Платини был ужасным руководителем УЕФА , он может оказаться прав в оценке двух главных чиновников мирового футбола. Слово трехкратному обладателю «Золотого мяча»: