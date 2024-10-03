ФИФА расследует возможные нарушения со стороны Израильской ассоциации

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на собрании в Цюрихе, которое прошло 3 октября, принял решение по запросу Палестинской футбольной ассоциации в отношении Израильской футбольной ассоциации.
Дисциплинарному комитету ФИФА будет поручено начать расследование предполагаемой дискриминации. Комитету по управлению, аудиту и соблюдению требований будет поручено расследовать и консультировать совет относительно участия в израильских соревнованиях команд, предположительно базирующихся на территории Палестины.