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ФИФА расследует возможные нарушения со стороны Израильской ассоциации

вчера, 18:59

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на собрании в Цюрихе, которое прошло 3 октября, принял решение по запросу Палестинской футбольной ассоциации в отношении Израильской футбольной ассоциации.

Дисциплинарному комитету ФИФА будет поручено начать расследование предполагаемой дискриминации. Комитету по управлению, аудиту и соблюдению требований будет поручено расследовать и консультировать совет относительно участия в израильских соревнованиях команд, предположительно базирующихся на территории Палестины.

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