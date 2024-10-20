«Ливерпуль» выиграл у «Челси» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 20:40

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

На 29-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти. На 48-й минуте Николас Джексон сравнял счёт, а спустя три минуты Кёртис Джонс снова вывел «Ливерпуль» вперёд.

После этой игры «красные» идут на 1-м месте (21 очко), «синие» расположились на 6-й позиции (14 баллов).