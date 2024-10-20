«Ливерпуль» выиграл у «Челси» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).
На 29-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти. На 48-й минуте Николас Джексон сравнял счёт, а спустя три минуты Кёртис Джонс снова вывел «Ливерпуль» вперёд.
После этой игры «красные» идут на 1-м месте (21 очко), «синие» расположились на 6-й позиции (14 баллов).
Трент выжигал на своем фланге и все чистил. Не думал, что он так любит защищаться. Санчо и Гюсто не могли его пробить.
А Джеймсу еще нужно найти свою форму. Отчасти это и некоторое неряшливость синих при контратаках соперника решило исход встречи.
И сказалась молодость Челси. Они иногда похожи на команду пионеров Арсенала времен Венгера. Палмера конечно не хватало. Как то он выпал в такой важной игре. Мог забить один раз, но не повезло. А в концовке и другим синим не повезло.
О судействе промолчу. Ошибки были и в ту и в другую сторону.
Еще раз скажу, что ничья была бы справедливой.
Трент выжигал на своем фланге и все чистил. Не думал, что он так любит защищаться. Санчо и Гюсто не могли его пробить.
А Джеймсу еще нужно найти свою форму. Отчасти это и некоторое неряшливость синих при контратаках соперника решило исход встречи.
И сказалась молодость Челси. Они иногда похожи на команду пионеров Арсенала времен Венгера. Палмера конечно не хватало. Как то он выпал в такой важной игре. Мог забить один раз, но не повезло. А в концовке и другим синим не повезло.
О судействе промолчу. Ошибки были и в ту и в другую сторону.
Еще раз скажу, что ничья была бы справедливой.
весьма непростой матч, и хорошо, что при самом неидеальной игре Ливерпуль продолжает исправно набирать очки.
все таки здорово. когда в чемпионском гонке 3-4 команд))
у канониров Артеты кстати подгорает из за непоследовательности судей)))
не надо было про войн с МанСити.
весьма непростой матч, и хорошо, что при самом неидеальной игре Ливерпуль продолжает исправно набирать очки.
все таки здорово. когда в чемпионском гонке 3-4 команд))
у канониров Артеты кстати подгорает из за непоследовательности судей)))
не надо было про войн с МанСити.