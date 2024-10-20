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«Ливерпуль» выиграл у «Челси» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

На 29-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти. На 48-й минуте Николас Джексон сравнял счёт, а спустя три минуты Кёртис Джонс снова вывел «Ливерпуль» вперёд.

После этой игры «красные» идут на 1-м месте (21 очко), «синие» расположились на 6-й позиции (14 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:42
примерно равная игра
azkan
azkan
вчера в 22:49
Поздравляю Ливерпуль с победой. Но ничья была бы справедливой. Смотрел с перерывами. Но и этого хватило, увидеть разницу между ТАА и Джеймсом.
Трент выжигал на своем фланге и все чистил. Не думал, что он так любит защищаться. Санчо и Гюсто не могли его пробить.
А Джеймсу еще нужно найти свою форму. Отчасти это и некоторое неряшливость синих при контратаках соперника решило исход встречи.
И сказалась молодость Челси. Они иногда похожи на команду пионеров Арсенала времен Венгера. Палмера конечно не хватало. Как то он выпал в такой важной игре. Мог забить один раз, но не повезло. А в концовке и другим синим не повезло.
О судействе промолчу. Ошибки были и в ту и в другую сторону.
Еще раз скажу, что ничья была бы справедливой.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:09
Болельщиков Ливерпуля с победой над Челси и возвращением на вершину турнирной таблицы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:51
Челси выглядел лучше. Есть шероховатости. Боевую команду создает Мареска.
drug01
drug01
вчера в 21:32
Ливерпуль с победой! Молодцы!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:21
Равный матч, разницу сделал судья
матос
матос
вчера в 21:07
Отлично Ливерпуль! Удачи в дальнейшем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:55
всех поклонников Ливерпуля с победой !
весьма непростой матч, и хорошо, что при самом неидеальной игре Ливерпуль продолжает исправно набирать очки.
все таки здорово. когда в чемпионском гонке 3-4 команд))
у канониров Артеты кстати подгорает из за непоследовательности судей)))
не надо было про войн с МанСити.
YNWA
YNWA
вчера в 20:48
Другого я не ждал!
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