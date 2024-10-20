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«Атлетико» выиграл у «Леганеса»

вчера, 19:23
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 10-го тура Ла Лиги (3:1).

На 34-й минуте счёт открыл игрок гостей Йван Нею Нупа. Александр Серлот на 69-й сравнял. Антуан Гризманн на 81-й минуте вывел хозяев поля вперёд. В компенсированное время Александр Серлот оформил дубль.

«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (20 очков). «Леганес» идёт 17-м (8 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:43
браво, отлично !
матос
матос
вчера в 21:11
с победой АТМ.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:53
Сорлот и Гризманн затащили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:41
мои поздравления, банда Симеоне!
отличная волевая победа!
и рад за Серлота.
а кто то до сих пор будет верить что это провальный трансфер))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:25
Браво Атлетико Мадрид!
Серлот пока оправдывает вложение за него деньги!
Так держать!
Гость
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