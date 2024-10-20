«Атлетико» выиграл у «Леганеса»

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 10-го тура Ла Лиги (3:1).
На 34-й минуте счёт открыл игрок гостей Йван Нею Нупа. Александр Серлот на 69-й сравнял. Антуан Гризманн на 81-й минуте вывел хозяев поля вперёд. В компенсированное время Александр Серлот оформил дубль.
«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (20 очков). «Леганес» идёт 17-м (8 баллов).
отличная волевая победа!
и рад за Серлота.
а кто то до сих пор будет верить что это провальный трансфер))
отличная волевая победа!
и рад за Серлота.
а кто то до сих пор будет верить что это провальный трансфер))
Серлот пока оправдывает вложение за него деньги!
Так держать!
Серлот пока оправдывает вложение за него деньги!
Так держать!