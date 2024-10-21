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Иньеста начал тренерские курсы

вчера, 19:51

По информации источника, бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста готовится стать тренером. Он поступил на тренерские курсы Ассоциации футбола ОАЭ.

В начале октября Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

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Все комментарии
bw875gfer89s
bw875gfer89s
вчера в 22:04
Из Андреса может получиться хороший тренер, с его то опытом
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:25
Главное не брать "уроки" у Хави .. 🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:39
Не удивлюсь, если скоро Месси станет тренером, а его ассистентами будут Иньеста и Хави, и будут тащить его команду)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:08
отличная новость.
Андрес будет намного интересным тренером...чем Хави
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:08
Может стать топ тренером.
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