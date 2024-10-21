Иньеста начал тренерские курсы

По информации источника, бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста готовится стать тренером. Он поступил на тренерские курсы Ассоциации футбола ОАЭ.
В начале октября Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
По информации источника, бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста готовится стать тренером. Он поступил на тренерские курсы Ассоциации футбола ОАЭ.
В начале октября Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
Андрес будет намного интересным тренером...чем Хави
Андрес будет намного интересным тренером...чем Хави