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Хакеры взломали аккаунт «Ювентуса» и сообщили о трансфере Гюлера из «Реала»

вчера, 17:29

Английский аккаунт «Ювентуса» подвергся взлому.

В понедельник на официальной странице клуба была опубликована новость о переходе полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера. Также там появилось ещё несколько публикаций на турецком языке, в одной из которых объявлено об отставке президента «Фенербахче» Али Коча.

В другом своём аккаунте туринцы подтвердили, что одна из страниц была взломана, призвав игнорировать ложную информацию, размещённую там. Отмечается, что идёт работа над решением проблемы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45, ред.
Киберпреступление становится главной угрозой спорта, и футбола... Ардар не усиление Ювентуса))
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:31
...на то они и хакеры...!!!
112910415
112910415
вчера в 18:26
ну, пошалили малость
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:03
Ну турки дают конечно.
sihafazatron
sihafazatron ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 17:58
Для турков самый лучший наверно))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 17:41
а почему именно Гюлера, он что там лучший разве, раз уж взломали надо более громкий трансфер объявлять )
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:39
Там еще они президента Фенера уволили))0
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:36
И все? Только ради этого взламывали?
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