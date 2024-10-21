Хакеры взломали аккаунт «Ювентуса» и сообщили о трансфере Гюлера из «Реала»

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вчера, 17:29

Английский аккаунт «Ювентуса» подвергся взлому.

В понедельник на официальной странице клуба была опубликована новость о переходе полузащитника мадридского «Реала» . Также там появилось ещё несколько публикаций на турецком языке, в одной из которых объявлено об отставке президента «Фенербахче» Али Коча.

В другом своём аккаунте туринцы подтвердили, что одна из страниц была взломана, призвав игнорировать ложную информацию, размещённую там. Отмечается, что идёт работа над решением проблемы.