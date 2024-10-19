Самые дорогостоящие футболисты до 18 лет всех времён. Где они сейчас

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вчера, 16:04

В список попали таланты из «Барселоны», «Реала» и других грандов мирового футбола.

Подростки в футболе задают сейчас высокий темп и бьют всевозможные рекорды, демонстрируя высокий потенциал.

Используя данные Transfermarkt, приводим 10 самых дорогих футболистов до 18 лет за все время. Конечно, сюда не попадут юноши прошлых поколений, ведь ранее таких огромных денег не платили и за взрослых звезд.

10. Эван Фергюсон – 65 миллионов евро (2023)

Тот факт, что игрок «Брайтона» попал в этот список, может удивить, но этот клуб пошел по пути «Бенфики» – научился продавать и даже обзавелся постоянным покупателем в лице «Челси».

В последние полгода Фергюсон оставался вне поля зрения из-за травмы, которая подорвала его форму, но на пике Transfermarkt оценивал его в 65 миллионов евро.

Он забил 10 голов в 25 матчах АПЛ в сезоне 2022/23. Парню сегодня только исполнилось 20 лет, «Брайтон» еще сможет оформить выгодную продажу.

9. Флориан Вирц – 70 миллионов евро (2021)

Вирц забил пять голов в Бундеслиге за «Байер Леверкузен» еще до своего 18-летия, поэтому его стоимость в 2021 году была заоблачной.

Несмотря на то, что ему всего 21 год, немецкий полузащитник уже пережил взлеты и падения. Он порвал переднюю крестообразную связку в начале 2022 года и пропустил 10 месяцев, но вновь обрел форму под руководством Хаби Алонсо и помог Леверкузену завоевать первый в истории титул Бундеслиги, прежде чем сыграть за сборную Германии на Евро-2024.

8. Винисиус Жуниор – 70 миллионов евро (2019)

Перейдя в «Реал» за 45 миллионов евро, бразильцу потребовалось время для адаптации. Но поставьте себя на место нападающего – вам 16 лет, а вы уже знаете, что будете играть в «Реале»!

Первый сезон в Мадриде закончился травмой, но были признаки того, что Винисиуса купили не зря. Теперь этот молодой человек близок к получению «Золотого мяча». Правда, ему бы над дисциплиной поработать, но это уже другая история.

7. Педри – 80 миллионов евро (2021)

Полузащитник подписал контракт с «Барселоной» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» и добился прорыва в первой команде каталонцев, когда ее возглавлял Рональд Куман.

Педри выиграл награду Golden Boy в 2021 году, но с тех пор травмы настигли его. Многие считали, что футболиста просто перегрузили матчами, нужно было больше отдыхать. На данный момент Педри восстановился – будем надеяться, что будет играть без травм.

6. Джейдон Санчо – 80 миллионов евро (2019)

Уйти из «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы не каждый игрок захочет, но Санчо решил присоединиться к дортмундской «Боруссии». И это сработало! В 2019 году он рвал и метал, а потом Джейдону позвонили из МЮ . В Манчестере Санчо потерялся и не смог играть на высшем уровне – ушел в аренду в «Боруссию», где ярко проявил себя в Лиге чемпионов, а теперь находится в аренде в «Челси», где попробует перезагрузить карьеру.

5. Джуд Беллингем – 80 миллионов евро (2022)

После успеха с Санчо дортмундцы поняли, что можно совершать выгодные трансферы в Англии и подписали 16-летнего Беллингема из Бирмингема.

К 18 годам Transfermarkt оценил его в 80 млн евро. Беллингем получил в итоге всевозможные личные награды в Германии, а летом прошлого года перебрался в «Реал» за 103 млн евро – «Боруссия» очень хорошо заработала. В своем первом сезоне Джуд выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, став любимчиком мадридской публики. Самое удивительное, что ему всего 21 год, а такое ощущение, что англичанин играет уже очень давно.

4. Ансу Фати – 80 миллионов евро (2020)

Фати в возрасте 16 лет и 304 дней забил свой первый гол в футболке «Барселоны» – многие начали сравнивать молодое дарование с Месси, но разрыв мениска стал причиной того, что Фати пропустил целый сезон.

Эта травма колена продолжает преследовать испанского вингера с тех пор, аренда в «Брайтоне» не совсем оживила его карьеру, как многие надеялись. Однако теперь за дело взялся Ханси Флик – шансы есть.

3. Гави – 90 миллионов евро (2022)

Выходец из Ла Масии стал идеальным партнером для Педри и пошел по его стопам, тоже завоевав награду Golden Boy. 20-летний футболист недавно восстановился после травмы и готов к новым подвигам. Что тут еще можно сказать, если связку Гави и Педри уже сравнивают с дуэтом Хави и Иньесты.

2. Килиан Мбаппе – 90 миллионов евро (2018)

Мбаппе, последняя часть пазла новых «галактикос» в «Реале», был самым ярким талантом на планете в 2018 году, тогда ПСЖ оперативно перехватил его у «Монако». Килиан уже дважды играл в финалах ЧМ , победив Хорватию и сделав хет-трик в проигранном матче с аргентинцами. Последние месяцы очень насыщенные для Мбаппе – переход в «Реал», скандалы с руководством ПСЖ и проблемы при посещении ночных клубов. Впрочем, и его кумир Роналду попадал в похожие неприятности за пределами футбольного поля – посмотрим, чем закончится запутанная история француза.

1. Ламин Ямаль – 150 миллионов евро (2024)

Если бы в 2018 году вы сказали нам, что на сцене появится новый перспективный подросток, который будет оценен почти вдвое дороже Мбаппе только по чистой стоимости, многие рассмеялись бы.

Но сверходаренный школьник с ноги выбил дверь в мировой футбол и уже стал чемпионом Европы.

17 матчей за сборную Испании и 62 поединка за «Барселону» еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Представьте, если он будет показывать такую игру еще лет 15?