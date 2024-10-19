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Лапорта рассказал о сумме трансфера Ольмо

вчера, 12:46

Во время вступительной речи на очередной генеральной ассамблее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сумме подписания нападающего сборной Испании Даниэля Ольмо.

Мы были сдержанны в своих инвестициях. Наш спортивный директор очень хорошо поработал, и единственными инвестициями были Ольмо и Пау Виктор. Мы говорили о 50 миллионах за крупные инвестиции, а Ольмо обошёлся нам в 47 миллионов.

Лапорта также упомянул о 81 млн евро, заработанных на трансферах и продаже кредитов.

Это были спортивные продажи. Не для того, чтобы сделать бартер, который помог бы нам сбалансировать счета. Был один игрок, который ушёл (Марк Гиу в «Челси» за 6 млн евро), воспользовавшись низкой клаусулой, и принял предложение от другой команды.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:06
Барселона живёт сегодняшним днём. Пора начинать задумываться над тем, как отдавать огромные долги. У клуба была возможность дорого продать Ламаля. Почему-то они эту возможность не использовали, ну и зря... Лучше купили бы на скамейку несколько добротных игроков.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:49
В огромном плюсе по сравнению с прошлыми смезонами.
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