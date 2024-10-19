Лапорта рассказал о сумме трансфера Ольмо

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вчера, 12:46

Во время вступительной речи на очередной генеральной ассамблее президент «Барселоны» рассказал о сумме подписания нападающего сборной Испании .

Мы были сдержанны в своих инвестициях. Наш спортивный директор очень хорошо поработал, и единственными инвестициями были Ольмо и Пау Виктор. Мы говорили о 50 миллионах за крупные инвестиции, а Ольмо обошёлся нам в 47 миллионов.

Лапорта также упомянул о 81 млн евро, заработанных на трансферах и продаже кредитов.