Лапорта рассказал о сумме трансфера Ольмо

Во время вступительной речи на очередной генеральной ассамблее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сумме подписания нападающего сборной Испании Даниэля Ольмо.
Мы были сдержанны в своих инвестициях. Наш спортивный директор очень хорошо поработал, и единственными инвестициями были Ольмо и Пау Виктор. Мы говорили о 50 миллионах за крупные инвестиции, а Ольмо обошёлся нам в 47 миллионов.
Лапорта также упомянул о 81 млн евро, заработанных на трансферах и продаже кредитов.
Это были спортивные продажи. Не для того, чтобы сделать бартер, который помог бы нам сбалансировать счета. Был один игрок, который ушёл (Марк Гиу в «Челси» за 6 млн евро), воспользовавшись низкой клаусулой, и принял предложение от другой команды.