«Барселона» одержала победу в матче с «Баварией»

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вчера, 23:55

«Барселона» переиграла «Баварию» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1).

Рафинья вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Харри Кейн на 18-й счет сравнял. Роберт Левандовски вернул каталонцам преимущество на 36-й. На 45-й и 56-й вновь отличился Рафинья.

После этой игры «Барселона» идет на 10-м месте (6 очков), «Бавария» находится на 23-й позиции (3 пункта).