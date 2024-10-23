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«Барселона» одержала победу в матче с «Баварией»

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Барселона» переиграла «Баварию» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1).

Рафинья вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Харри Кейн на 18-й счет сравнял. Роберт Левандовски вернул каталонцам преимущество на 36-й. На 45-й и 56-й вновь отличился Рафинья.

После этой игры «Барселона» идет на 10-м месте (6 очков), «Бавария» находится на 23-й позиции (3 пункта).

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ UncleZack (раскрыть)
сегодня в 07:57
А как насчёт подготовка и выбор схемы под каждого соперника. Или тренерская установка на игру. Или выбор тактики для достижения результата. Вроде футбол это игра где можно корректировать даже по ходу матча.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:34
Искренне рад за барсуков)) хочется верить, что это только начало пути и вскоре мы все увидим прежнюю Барселону.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:26
Барса на 10 месте Бавария на 23 прикольно звучит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:58, ред.
Веков 5-6 назад Кейна прилюдно сожгли бы на площади....
Зашкальная непруха командам в которые приходит этот парень...
112910415
112910415
сегодня в 04:42
прекрасная победа !
Барса на хорошем подъёме !
Barcelona
Barcelona
сегодня в 04:37
Продолжать в таком же духе Барса!
Молодцы!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:32
С победой но думаю эта высокая линия обороны им еще аукнется.
Просто подарок для Винисиуса и Мбаппе)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:25, ред.
Эффективный минимализм от Флика - мяч, после потери соперником в 2-3 передачи доставляется до завершителя атак. Вам это о чём говорит ? Лично мне это говорит о том, что Барселона выиграла у Баварии отойдя от своего собственного рисунка - контроля мяча ради контроля. Хорошо это или плохо ? Поглядим. Однако Барселона Флика мне чем то напоминает саму Баварию (только праймовую) и Реал Мадрид. Поэтому Эль Классико будет оч. интересным.
Guankin
Guankin
сегодня в 01:18
Поздравляю болельщиков Барселоны, соскучились по победам над сильными соперниками. Игра получилась легкая, будет небольшое преимущество перед Реалом в плане физики, но думаю не поможет.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:09
Молодцы Каталонцы! Отличная игра.Бавария скажет еще свое слово,игр еще много.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:53
Болельщиков Барсы с победой над Баварией! Наконец-то прервали шести матчевую победную серию немцев в противостоянии этих команд.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:45
У Баварии впереди 5 матчей, есть время поправить положение. Ну такие команды, как Астон Вилла, Брест, Байер тоже спать не будут и могут выйти в плей-офф. Пока лидер Астон Вилла после 3 игр и ноль пропущенных голов
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:43
Довольно неожиданно...
Именно сегодня барса разгромила Мюнхен.
Но уверен, что реально Бавария точно не слабее барсы
Икарус
Икарус
сегодня в 00:38
А кто-то называет приглашение немца унижением. Чтобы победить Баварию, нужно пригласить бывшего Баварии, жаль Мюнхен, совсем плох.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:25
Новая Эра Барселоны началась!!! Крутят-вертят-треуголят, всё получается...Отличный тренер!!! И где то в Америке бывшие игроки Барсы поняли, что на их место наконец-то пришла достойная смена. И стадион это понял, когда запел на 82 минуте.
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амурец
амурец
сегодня в 00:25
Только и можно сказать ого себе, конечно не рад победе Барселоны, но не похвалить их нельзя
kmhb
kmhb ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:23
Прелюдия может быть, особенно если Бавария не перестанет назначать физруков.
IkeYar
IkeYar
сегодня в 00:22
Дети избили франтов
Beka_byaka
Beka_byaka ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 00:20
Сегодня было прелюдие, к более крупным разгромам. Самое главное заткнули рот Мюллеру.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:19
Неплохо отыграла молодежь Барсы.. Ямаль хорош.. 👍.. Всё настоящее и будущее Фурии Рохи собралась в Барсе.. Для сборной это хорошо.. Команда сыровата, но очень опасна.. Победила молодость.. Поздравляем!.. 👏
Bobon
Bobon
сегодня в 00:18
Перестали назначать тренеров из бывших игроков, Барса отошла от ватоката и что-то начинает получаться. Сложно сказать, как сложится дальше у Флика в Барсе. Все может быть. Но при нем команда дает болельщикам надежду на то, что даже с серьезными проблемами, без денег эта Барса может играть с грандами и побеждать их. Понятно, что с Реалом будет сложно.В команде молодняк, который и заменить-то некем. Шансов немного, но они есть
Beka_byaka
Beka_byaka ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:18
Готов к тому что этот сезон Барселона провалит. Можно. Но при условии, что это пойдет ей на пользу и для набора опыта молодежи и со следующего будут всех сметать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:18
Тоже было интересно, как поведёт себя команда против гранда)
Сегодня учинили полный разгром, реализация была на высшем уровне.
kmhb
kmhb ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Не. 8-2 не отмыли. Там было уничтожение, а тут обычный матч, да еще и в гостях. Но играли хорошо, спору нет
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:13
Да, ждал этого испытания: хотелось посмотреть на уровень Барсы (ну, и менее, на уровень Баварии) - было тревожно.
Сегодня каталонцы порадовали. Ждем теперь 26 октября)
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:12
Ну что тут скажешь.. браво, Флик, браво, Барселона

Я в такое не верю )) ну прям все получается. И почти в каждом матче. И у всех, в том числе молодежи прям молодежи.
4 удара - 3 гола, все летит, куда надо.

Посмотрим на дистанции, и что будет делать тренер, когда так лететь перестанет получаться.
А пока - с долгожданной победой над мучителями. Все поводы праздновать.

До встречи в субботу :)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:12
Барселоне нужен был этот разгром над баварцами, очень убедительная победа. Спасибо команде, отдельно хочется выделить Ханси)
Мне было очень интересно, как себя поведёт команда в этом матче, в каком они психологическом состоянии, полностью сняли все вопросы.
Рафа при Флике, это просто какой-то монстр) нереальные цифры показывает бразилец в этом сезоне, пусть не останавливается.
Мои поздравления болельщикам Барселоны!)
Удачи в классико!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:11
Сцилла сегодня Барселона и Флик, Харибда сегодня Кейн, а Компани и Бавария это
Аргонавты которые не смогли
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 00:10
Приятно было посмотреть крупным планом на кислые щи Мюллера )) сегодня этот болтун испарился, напомнил о себе только когда позвали на лавку ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 00:07
эль класико главный судья будет Хосе Мария Санчес Мартинес.
именно он отвечал за ВАР в класико в весной...
тогда реал "одержал" победу со счетом 3:2.
тогда ХМСМ поддержал решение главного судьи Сесара Сото Градо
не засчитывать гол после удара Ламина Ямаля в 1 тайме.
сказали, что мяч не пересек линию ворот.
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