«Барселона» одержала победу в матче с «Баварией»

«Барселона» переиграла «Баварию» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1).
Рафинья вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, Харри Кейн на 18-й счет сравнял. Роберт Левандовски вернул каталонцам преимущество на 36-й. На 45-й и 56-й вновь отличился Рафинья.
После этой игры «Барселона» идет на 10-м месте (6 очков), «Бавария» находится на 23-й позиции (3 пункта).
Но!! 8-2 это было стечение обстоятельств, когда на поле была самая крутая Бавария и самая плохая Барселона. Счёт тогда был по игре и по праву.
А что сегодня?? Да, у Баварии определенный спад, но никто не щадил тогда Барселону, у которой был такой же спад. Кроме того, кто сегодня избил немецкую машину?? Да дети избили. А это радует!!! Я думаю мы расквитались! Ура!!
Для полного счастья сталось расквитаться с Реалом и Ливерпулем.
По игре, просто космическая игра и по скоростям, и по пасам, и по всем показателям от Барселоны. Если сохранить этот состав, и тренера, думаю через год появится новая испанская машина.
Но!! 8-2 это было стечение обстоятельств, когда на поле была самая крутая Бавария и самая плохая Барселона. Счёт тогда был по игре и по праву.
А что сегодня?? Да, у Баварии определенный спад, но никто не щадил тогда Барселону, у которой был такой же спад. Кроме того, кто сегодня избил немецкую машину?? Да дети избили. А это радует!!! Я думаю мы расквитались! Ура!!
Для полного счастья сталось расквитаться с Реалом и Ливерпулем.
По игре, просто космическая игра и по скоростям, и по пасам, и по всем показателям от Барселоны. Если сохранить этот состав, и тренера, думаю через год появится новая испанская машина.
Весь матч не покидало ощущение, что судья свистел против Барсы. Когда нарушали каталонцы, моментально звучал свисток, а когда аналогично нарушали мюнхенцы - игра продолжалась.
Ну да ладно, главное победа, ещё и разгромная))
Весь матч не покидало ощущение, что судья свистел против Барсы. Когда нарушали каталонцы, моментально звучал свисток, а когда аналогично нарушали мюнхенцы - игра продолжалась.
Ну да ладно, главное победа, ещё и разгромная))