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«Ростов» уступил «Локомотиву» по пенальти в матче Кубка России

вчера, 21:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

«Ростов» проиграл «Локомотиву» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 7:8 по пенальти).

Алексей Батраков на 16-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 19-й счет сравнял Иван Комаров. На 90+3-й у «желто-синих» забил Алексей Сутормин. Владислав Сарвели на 90+6-й вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

Южане заняли второе место в группе B (11 очков), на следующей стадии турнира они встретятся со «Спартаком», «красно-зеленые» выиграли группу (17 баллов), в 1/4 финала они сразятся с московским «Динамо».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:05
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:33, ред.
    Матч с Химками 2-2 (2-3 по пенальти) 7-8 по пенальти, кому-то лень для футбольного Реслинга писать сюжеты и кто кого победит) Меня одного терзают Смутные сомнения?!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:29
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:25
      Упорный был матч и все таки Локо.
      Гость
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