«Ростов» уступил «Локомотиву» по пенальти в матче Кубка России

1729707614

вчера, 21:20

«Ростов» проиграл «Локомотиву» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 7:8 по пенальти).

Алексей Батраков на 16-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 19-й счет сравнял Иван Комаров. На 90+3-й у «желто-синих» забил Алексей Сутормин. Владислав Сарвели на 90+6-й вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

Южане заняли второе место в группе B (11 очков), на следующей стадии турнира они встретятся со «Спартаком», «красно-зеленые» выиграли группу (17 баллов), в 1/4 финала они сразятся с московским «Динамо».