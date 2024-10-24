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РФС официально объявил первого соперника сборной России на ноябрь

вчера, 12:12

Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора Россия проведёт против Брунея 15 ноября на стадионе «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в обновлённом рейтинге ФИФА российская национальная команда занимает 34-ю строчку, а Бруней 184-ю.

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Все комментарии
nik9373
nik9373
вчера в 20:43
Кто предскажет счёт?
Сергей Солодуха
Сергей Солодуха
вчера в 20:02
Стесняюсь спросить, а с Эритреей когда матч будет.
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 20:00
А может не надо? Сколько бобла в никуда уйдёт, в такое время для нашей страны вот вообще этого не надо
Сп62
Сп62
вчера в 19:11
Дожили.
ABir
ABir
вчера в 18:59
Выбирать особо не приходиться, очередь с нами играть не стоит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38
В этот же день....В то время пока Карпин будет принимать поздравления после 13-го забитого гола....в тысяче километров...по другую сторону Чёрного моря Сергей Богданович Семак будет определять кто сильней...он или Моуриньо...
Kosmos58
Kosmos58 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:35
Нормальная сборная! Входит в первую двух сотку в рейтинге ФИФы!
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 17:20
Это серьёзно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:20
Дай Бог выиграем , а потом все на Никольскую , победу отмечать . 🤣🤣🤣
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:17
Бруней ? Да уж ! Приплыли ....!!!!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:04
Обе команды в первой двухсотке(!) - матч месяца!!!
adekvat
adekvat
вчера в 15:01
Великий Карпин одержит свою очередную победу со сборной. Не везет с Ростом, со сборной повезет.
альсато
альсато
вчера в 14:55
Вы тут думаете только о себе))))...А о футболистах Сборной Брунея кто то подумал?..Вот Россия подумала!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:18
Как это всё выглядит жалко. Пакистан нам отказал, но мы уговорили власти Брунея создать сборную по футболу чтобы она сыграла против нашей. Зачем это всё, какой смысл? С каким бы счётом они не выиграли это позорище не смыть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:57, ред.
Наши соперники по контрольным матчам полностью соответствуют тому унылому виду, который постоянно присутствует на лице Главы РФС.
Кстати. Прошу наш уважаемый РФС не вызывать на этот матч легионеров, так как им неловко будет смотреть в глаза руководству своих клубов.
Barcelona
Barcelona
вчера в 13:26
Очень серьёзный соперник!
112910415
112910415
вчера в 13:13
а ведь к большинству сборных команда Брунея никогда не приедет ... повезло !
Брулин
Брулин
вчера в 13:13
14.11.2024. «Федерация футбола Брунея не отправляла сборную страны на товарищеский матч в Россию. Мы не знаем кто эти люди» - заявил представитель федерации.
nzk3rns79ukk
nzk3rns79ukk
вчера в 13:00
Самая сильная сборная с которой нужно состязаться.
g8e7wykqh558
g8e7wykqh558
вчера в 12:44
Посильнее ни с кем договориться не удалось...
shlomo
shlomo
вчера в 12:39
Матерь божья, сборная Брунея в Краснодар приедет с нашими играть, что делать то будем, сейчас уже и билетов то поди в кассах нету - все разобрали!

Изучаем географию вместе со сборной! Отлично!... если не ошибаюсь, то Бруней в отборе к Мундиалю-26 дважды проиграл Индонезии с одинаковым счетом 0-6. Этим все сказано.... Ну а так что, наконец-то посмотрю на своего любимого Юру Индеру Путера Бин Юноса в противостоянии с Круговым!.... Мечты сбываются!
LOpp
LOpp
вчера в 12:31
попробуйте найти такую страну на карте
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:27
Обязательно. Не каждый день к нам Бруней приезжает)))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:27
Вот это удача!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:23
А интересно какие то торжеcвственные мероприятия будут по этому поводу - ну там парады , шеcвствия, демонстрации ? )))
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