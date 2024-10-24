РФС официально объявил первого соперника сборной России на ноябрь

Первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора Россия проведёт против Брунея 15 ноября на стадионе «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Напомним, в обновлённом рейтинге ФИФА российская национальная команда занимает 34-ю строчку, а Бруней 184-ю.
Изучаем географию вместе со сборной! Отлично!... если не ошибаюсь, то Бруней в отборе к Мундиалю-26 дважды проиграл Индонезии с одинаковым счетом 0-6. Этим все сказано.... Ну а так что, наконец-то посмотрю на своего любимого Юру Индеру Путера Бин Юноса в противостоянии с Круговым!.... Мечты сбываются!
Изучаем географию вместе со сборной! Отлично!... если не ошибаюсь, то Бруней в отборе к Мундиалю-26 дважды проиграл Индонезии с одинаковым счетом 0-6. Этим все сказано.... Ну а так что, наконец-то посмотрю на своего любимого Юру Индеру Путера Бин Юноса в противостоянии с Круговым!.... Мечты сбываются!