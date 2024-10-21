Переиграют финал и вспомнят классику. Интриги третьего тура Лиги чемпионов

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вчера, 21:34

Сразятся старые знакомые.

«Реал» снова встретит «Боруссию»

Повторение финала Лиги чемпионов, но теперь в Мадриде. Молодой тренер Шахин рассердил Анчелотти, когда отказался тренироваться с командой перед матчем в столице Испании, переживая из-за шпионов «Реала». Карло заметил, что без подсказок знает, как играет «Боруссия». Но в действиях Шахина есть логика. В финале ЛЧ «шмели» с тренером Терзичем не сумели обыграть Анчелотти, но создали моменты у ворот Куртуа.

Оборона у испанцев по-прежнему шалит, немцам важно удивить соперника. А вот в Мадриде уверены, что Анчелотти вернет «4-4-2» с «ромбом», чтобы выжать максимум из игры Джуда Беллингема, бывшего атакующего хавбека как раз клуба из Дортмунда. У немцев на острие новый форвард – Гирасси, а у «Реала» Мбаппе. Сравнят усилия нападающих команд. Проверят силу работы центральной зоны без Крооса у мадридцев.

«Бавария» сыграет с давним клиентом

Флик примет на «Камп Ноу» бывший клуб. В рамках Кубка и Лиги чемпионов у команд из Мюнхена и Барселоны 13 поединков. Лишь в двух случаях испанцы выиграли, в 10 матчах «Барселона» уступала. Теперь нет Месси, чтобы усадить на пятую точку защитников «Баварии». Зато есть крутая атака с Рафиньей, Левандовским и Ямалем. Каталонцы в хорошей форме, радуются возвращению на поле Гави и лидируют в чемпионате Испании.

Но у «Баварии» Компани тоже хватает побед. Даже когда соперник интересный, вроде «Штутгарта», Кейн в итоге находит путь к чужим воротам. Интересно будет сравнить бывшего и нынешнего главных снайперов «Баварии», Харри и Роберта. Любопытно, какой план на игру выберет Флик, который прекрасно знает соперника? У Компани тоже много фишек в атаке, которые надо использовать против команды с резервным вратарем.

Легко может оборваться сказка «Бреста»

Французский клуб воспользовался двумя подарками жеребьевки и календаря. Обыграл команды из Австрии, идет на второй строчке в общей таблице Лиги чемпионов. Но в третьем туре команду Эрика Руа проверит сам «Байер». В Леверкузене готовятся к уходу Хаби Алонсо в конце сезона. Но пока испанец помогает играть широко и смело. У немцев, хотя они стали чаще терять очки, по-прежнему невероятно опасные атаки флангами.

Вирц в порядке между линиями. Новичок Алейш Гарсия сыгрался с Джакой в центре полузащиты. «Брест» на второй строчке в общей таблице, а «Байер» на четвертой, то есть это встреча двух лидеров. Вот только в чемпионате Франции сенсационный дебютант Лиги чемпионов на скромном 11-м месте. Все силы бросили на еврокубки, но состав не стал равным выбору «Монако» и «Марселя». «Байер» и Алонсо в гостях устроит только победа.

«Ливерпуль» испытает новый клуб Клоппа

Официально Юрген приступит к работе во главе футбольной корпорации «Ред Булл» с первого января, пока отдыхает. Но так совпало, что в Лейпциге одноименный клуб сыграет именно против «Ливерпуля». У Слота замечательный старт в новом клубе, 10 побед в 11 матчах. «Красные» на выходных переиграли «Челси». Поединок не получился прогулочным. Подопечные Марески включились, когда нападающий Джексон забил ответный гол.

Но фаворит не подвел публику, молодой папа Джонс – на днях у него родилась дочурка, заработал пенальти для Салаха и забил сам. Мохамед в классной форме, а «Лейпциг» проиграл в Лиге чемпионов «Атлетико» и «Ювентусу». И это железный повод для немцев постараться дома набрать первые очки в еврокубках. «Ливерпулю» вряд ли будет просто, форварды Шешко и Опенда, а также хавбек Симонс постараются, чтобы пойти на повышение.

«Штутгарту» жизненно важно укусить «Ювентус»

Новый тренер туринцев Мотта никому в новом сезоне не проигрывал. Готовит фундамент перезагрузки клуба и команды с молодыми футболистами в центре композиции. «Ювентус» пока совсем не идеальный, ведь много ничьих. Но в Лиге чемпионов итальянцы обыграли ПСВ и «Лейпциг». Соперники, которых можно поставить рядом со «Штутгартом» по мастерству, хотя оба этих клуба опытнее в еврокубках, чем команда племянника Хенесса.

42-летний наставник «Штутгарта» пережил поражения от «Реала» и «Баварии». Но его команда интереснее, чем счета последних матчей. «Ювентусу» не стоит обольщаться, что у немцев четыре игры без побед. Во-первых, там три мировые и поражение от «Баварии». Во-вторых, у итальянцев есть травмы и дисквалифицирован основной голкипер, получивший красную карточку в игре против «Лейпцига». В Турине сыграют соперники, которым есть что сказать.

«Арсеналу» нужна реабилитация за поражение

«Борнмут» обыграл «канониров» со счетом 2:0 в матче, где у команды Артеты снова удаление. На этот раз отличился Салиба, схватил рукой соперника, которому проиграл позиционно. Неудача в АПЛ стала очередной, а в Лиге чемпионов у «Арсенала» ничья в поединке с «Аталантой» и победа над ПСЖ . Теперь примут в Лондоне «Шахтёр». Против этой команды играли звездные составы Венгера. Встречались в 2000 году и обменялись домашними победами.

«Шахтёр» громил тот мощный «Арсенал» 3:0. Спустя десять лет тоже была победа, но после разгрома в Лондоне 5:1. Двойственные результаты тогда, но есть однозначный фаворит матча сейчас. Поражение в АПЛ разозлило Артету. Нельзя терять очки дважды за несколько дней. И хотя у «Шахтёра» богатый еврокубковый опыт, англичане настраиваются на крупную победу. В общей таблице голы важны, а оборона «горняков» далека от идеала.

«Монако» должен обыграть «Црвену Звезду»

После победы над «Барселоной» команда Головина отправилась в Загреб. Там были сложные погодные условия, поэтому клуб французской лиги допустил ошибки. Горели 2:0, но в концовке сумели отыграться. Головин был заменен и сыграл неважно. Но на выходных Александр появился на позиции «десятки» против «Лилля», ещё одного клуба из Лиги чемпионов. «Доги» во втором туре переиграли «Реал», а теперь не отдали «Монако» три очка.

Монегаски понимают важность матча с «Црвеной Звездой». Сербы плохо начали турнир, проиграв «Бенфике» и «Интеру». Третий соперник тоже сильный. «Монако» дома должен показать разницу в классе с гостями. Посмотрим, сыграет ли Головин. У российского хавбека есть конкурент на левом фланге. Но Александр самый опытный в команде. У «Монако» дальше жесткий календарь – «Арсенал» и «Интер», надо побеждать на этой неделе.