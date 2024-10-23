«Бавария» разрывает с тренером-«тёмной лошадкой». Намечается «Санта-Барбара» и тяжёлое испытание

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23 октября 2024, 17:11

Для принципиальности не хватает Хави.

Эффект Флика превосходит ожидания

В мае 2024 года Хави, тогда возглавлявший «Барселону», просил объективно оценивать возможности клуба.

Фанаты должны понять, что ситуация очень сложная. Особенно на экономическом уровне. Раньше тренер приходил и говорил: «Я хочу вот этого, вот этого и вот этого». Сейчас это, конечно, не так. Сейчас мы не находимся в тех же условиях, что и команды с хорошей финансовой ситуацией: «Реал» и другие. Как тренер, я поднимал такой вопрос с президентом и Деку, спортивным директором. Мы в сложной ситуации. Приспособимся.

Тогда «сине-гранатовые» проиграли чемпионскую гонку «Реалу» и боролась за серебро с «Жироной» плюс вылетели из Лиги чемпионов от ПСЖ , а также остались без Кубка и Суперкубка Испании.

Последовавшее увольнение наставника вызвало сильнейшие возмущения – да и в перспективах Флика были сомнения. Но при немецком менеджере каталонцы разрывают Ла Лигу. «Блауграна» побеждала в семи первых турах к ряду, в том числе вынесла «Вальядолид» (7:0), «Жирону» (4:1) и «Вильярреал» (5:1). В последних трёх встречах – три победы с общей разницей мячей 13:1. Такого доминирования точно не ждали – тем более на фоне перехода Мбаппе в «Реал».

«Сине-гранатовые» не безупречные – уже проиграли «Осасуне» в чемпионате и начали путь в ЛЧ с поражения от «Монако». Но это не мешает лидировать в Ла Лиге и быть среди фаворитов главного еврокубка.

Объективно оценить «Барселону» получится только к ноябрю

И всё же стоит учесть несколько нюансов. Прежде всего, тот факт, что это начало чемпионата. Смена тренера, тем более после нервной весны – это отличный эмоциональный импульс. Плюс Флик предложил другое видение футбола – и это добавляет свежести. Сами футболисты ещё не начали валиться с ног от напряжённого графика – лишь недавно начались еврокубки, даже в Кубке страны не сыграли.

И в дополнение к этому – календарь без «Реала» и «Атлетико». Да, в первых турах достались «Валенсия» и «Атлетик» – тоже непростые соперники. Но они всё же дают возможность вкатиться в сезон без лишнего нервяка. Поэтому оценивать каталонцев стоит в тот момент, когда пойдут матчи с соперниками своей «весовой категории». То есть сейчас.

В конце октября «Барселоне» предстоит важная проверка. Сегодня они сыграют с «Баварией» – а уже в субботу отправятся в Мадрид на «Эль-Класико». Вот это стоящая проверка для проекта Флика.

Компани – тренер-открытие

Чем-то мюнхенцы похожи на своего соперника. Они тоже отказались от тренера, с которым рассчитывали на долгосрочный проект. Правда, есть ряд оговорок. Во-первых, Тухель – кандидатура прошлого руководства, а новому он был не по душе. Во-вторых, «Барселона» выбрала проверенного тренера с хорошим резюме. «Бавария» же своим выбором повергла в шок.

Вместо Тухеля, который приводил «Челси» к победе в ЛЧ , назначили Венсана Компани, «Бёрнли» которого парой месяцев ранее вылетел в Чемпионшип. Было абсолютно непонятно, зачем такой риск. Бельгийский менеджер имеет ряд козырей и ставит симпатичный футбол, но все сильные стороны перечёркивал маленький стаж работы, отсутствие опыта в топ-клубе в качестве тренера. Венсан-тренер не сталкивался с задачей бороться за трофеи и был «котом в мешке».

На выходе «баварцы» в первых матчах сезона поиздевались над «Ульмом» в Кубке (4:0), «Фрайбургом» (2:0), «Хольштайном Килем» (6:1) и «Вердером» (5:0) в Бундеслиге, а также просто разобрали загребское «Динамо» в ЛЧ – 9:2.

Звучат тревожные сигналы

«Баварии» Компани, как и «Барселоне» Флика для объективной их оценки не хватало матчей с конкурентами. Каталонцам они только предстоят, а мюнхенцы уже провели пару спаррингов – и итоги тревожат. Команда, которая сметала всех в Бундеслиге, вдруг забуксовала с «Байером». «Фармацевты» сейчас не образец надёжности, появились проблемы в игре – и с таким соперником «Бавария» потеряла очки.

Сразу после произошли ещё две осечки подряд. В Лиге чемпионов не справились с «Астон Виллой». Какой бы интересный проект ни строил Эмери, сейчас «львы» и мюнхенцы – на разных планетах по статусу и мощностям. «Астон Вилла» играла вторым номером и просто отбивалась, «баварцам» не везло – но в таких условиях европейский гранд должен дожимать и побеждать на классе. «Бавария» даже не вничью сыграла – уступила 0:1. А после – феерические 3:3 против «Айнтрахта».

Пока это намёк на то, что мюнхенцы продолжат громить соперников ниже классом – но с другими грандами забуксуют.

Не хватает духа реванша – сталкивались недавно, но с того момента всё изменилось

После длительной паузы «Барселона» и «Бавария» стали чаще пересекаться в Лиге чемпионов. На этом отрезке каталонцы натерпелись издевательств от соперника. Все пять последних матчей завершились победой немцев, причём четырежды это были «сухие» победы, а в четвертьфинале ЛЧ -19/20 испанский гранд просто деклассировали – поражение 2:8.

С тех пор положение чуть выравнялось, «сине-гранатовые» могут отомстить за эти обиды. Правда, для этого не хватает всё того же Хави. С ним «Барселона» бодалась в «группе смерти» в сезоне-22/23. С ним же получала 0:6 по сумме матчей за год до этого. Именно команда Хави теперь должна была встать в полный рост.

Прогноз Soccer.ru: оба коллектива на ходу. Нацелены на атаку и оставляют пространство сопернику. Это будет открытый результативный поединок, победителем из которого выйдут каталонцы.